Arrow International(NZ) Ltd

그동안 모바일 디바이스와 엔터프라이즈 앱을 수동으로 관리하고 보호하는 데는 많은 비용과 시간이 소요되어 왔고, 이는 새로운 모바일 기능의 배포를 지연시키는 요인이기도 했습니다. Arrow는 IBM MaaS360 클라우드 서비스를 통해 모빌리티 관리에 소요되는 시간과 비용을 줄이고 모바일 보안을 강화하고 있습니다.

비즈니스 과제 Arrow가 서류 작업과 비용을 줄이기 위해 모바일 앱을 배포하기 시작하면서, IT 담당 팀은 직원용 모바일 와 앱을 효과적으로 관리, 배포 및 보호할 방법을 모색해야 했습니다.

혁신적 변화 Arrow는 모바일 디바이스 및 앱의 관리, 배포 및 보안을 획기적으로 간소화하는 IBM의 클라우드 기반 엔터프라이즈 모빌리티 관리 플랫폼을 사용하고 있습니다.

결과 보호 멀웨어 탐지 및 치료를 통한 지적 재산 보호 가속화 모바일 앱 배포까지의 기간을 몇 달, 몇 주에서 단 며칠로 단축 다양한 이점 민첩성 증대, IT 비용 절감, 수만 달러의 ROI 기대

비즈니스 도전 스토리 인력 역량 강화 뉴질랜드의 선도적인 건설 회사 Arrow의 IT 관리자인 웨인 브로컬스는 "우리는 인력의 역량을 강화하고, 프로젝트 및 현장 관리자를 사무실보다는 현장에 더 많이 투입하기를 원합니다."라고 설명합니다. 건설 업계는 오랫동안 매우 낮은 마진과 높은 기대치에 직면해 왔으며, Arrow는 비용을 절감하면서도 품질을 높이는 데 모바일 솔루션이 매우 중요하다고 믿습니다. "프로젝트 및 현장 관리자가 프로젝트 현장에 대한 메모와 사진을 사무실로 가져와서 해당 데이터를 IT 시스템에 다시 입력해야 하는 경우 많은 시간과 가치가 손실됩니다."라고 브로컬스는 말합니다.

Arrow가 엔터프라이즈 모빌리티 이니셔티브를 추진하게 되면서, IT 팀은 프로젝트 및 현장 관리자가 건설 현장의 정보를 수집하여 동료 및 하청업체와 공유할 수 있는 다양한 신규 모바일 건설 기반 앱을 배포하고 있습니다. 이는 프로세스를 간소화하고 건설 지연을 줄이는 데 큰 도움이 되는 단계입니다. 그러나 이 프로그램의 성공에 결정적인 것은 엔터프라이즈 모빌리티 관리 및 모바일 보안이었습니다.

브로컬스는 "예전에는 디바이스를 다시 프로그래밍하려면 사무실로 가져와야 했습니다." 라고 말합니다. "디바이스를 회수하고 다시 전달하는 데 상당한 시간과 노력, 비용이 들었고, 디바이스를 현장에서 사용하고 있을 때는 누군가 휴대폰을 탈옥했는지, 디바이스에 바이러스가 있는지 여부를 확인할 수 없었습니다. 지적 재산 보호 측면에서 매우 높은 위험이 있었던 겁니다. 모빌리티에 대한 수요는 시간이 지남에 따라 증가할 것이므로 이전 접근 방식으로는 이를 촉진할 수 없었습니다."

혁신 스토리 모빌리티 관리 간소화 및 보안 강화 Arrow는 IBM MaaS360 엔터프라이즈 모빌리티 관리를 구현하여 회사의 스마트폰과 태블릿의 배포 및 관리 작업을 간소화하고 모바일 보안을 강화했습니다. Microsoft Exchange 및 Microsoft Office365와 같은 엔터프라이즈 시스템과의 통합을 통해 기존 애플리케이션을 모바일 디바이스에서 사용할 수 있게 되었습니다. "IBM MaaS360은 건설 기반 앱을 즉시 신속하게 배포할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공했으며, 디바이스와 사용량을 효과적으로 관리하는 데 필요한 가시성을 확보해 주었습니다."라고 브로컬스는 말합니다.

브로컬스에 따르면 이 솔루션의 멀웨어 탐지 및 치료 기능은 회사 내부 평가에서 독보적인 성능을 발휘했습니다.

"MaaS360을 선택한 주요 이유 중 하나는 멀웨어 방지 기능 때문이었습니다."라고 브로컬스는 말합니다. "우리가 테스트한 다른 제품에는 단일 솔루션으로 바이러스 및 멀웨어를 방지하는 만능 기능이 없었습니다." IBM MaaS360 플랫폼은 구현하기도 매우 쉬웠습니다. 브로컬스는 "시스템을 구축하고 실행하는 데 약 1주일밖에 걸리지 않았고, 그다음 바로 모바일 디바이스를 시스템에 적용했습니다."라고 말합니다. "우리는 지원해야 하는 디바이스의 수에 따라 쉽게 관리하고 확장 또는 축소할 수 있는 클라우드 배포 방식을 선택했습니다."

브로컬스는 회사 운영위원회의 승인을 받는 과정에서 모바일 디바이스를 보호하지 않은 채 모바일 전략으로 전환하는 것의 위험성을 강조했습니다.

"우리는 디바이스의 위치를 파악하는 것뿐만 아니라 보호해야 할 필요성에 대해 논의했고, 이것이 경영진의 승인을 얻는 과정의 핵심 메시지였습니다."

결과 스토리 몇 주 또는 몇 달이 아니라 며칠 만에 새로운 엔터프라이즈 모바일 앱 제공 Arrow는 종합 엔터프라이즈 모빌리티 관리 및 보안 시스템을 통해 모바일 디바이스 및 애플리케이션 관리에 소요되는 시간과 비용을 크게 절감하고 있습니다. "MaaS360은 Arrow의 시간과 비용을 절약해 줍니다."라고 브로컬스는 말합니다. "모든 것을 원격으로 처리할 수 있기 때문에 특히 디바이스의 도난이나 멀웨어 설치와 관련하여 시간이 절약되고 관리 오버헤드가 줄어든다는 측면에서 상당한 효과를 얻었습니다. 예전에는 모바일 디바이스를 중점적으로 담당할 엔지니어가 필요했지만, 이제는 MaaS360이 있으므로 비즈니스에 가치를 더하는 다른 영역에 집중할 수 있습니다. 또한 프로젝트 및 현장 관리자는 더 이상 업데이트를 위해 모바일 디바이스를 사무실로 보낼 필요가 없기 때문에 다운타임이 줄었습니다. 투자 수익률을 생각하면 당연한 결정이었습니다."

또한 새로운 모바일 애플리케이션의 배포를 가속화하는 데 도움이 됩니다. "일반적인 경우처럼 출시에 몇 주 또는 몇 달이 걸리는 것이 아니라 며칠 내에 애플리케이션을 출시할 수 있습니다."라고 브로컬스는 말합니다.

또한 강력한 보안 기능으로 지적 재산을 더 효과적으로 보호하는 데 도움이 되고 있습니다. 실제로 IBM MaaS360은 배포 후 회사의 모바일 디바이스 중 하나에서 멀웨어 감염을 자동으로 탐지하고 치료했습니다. "MaaS360은 디바이스가 공격을 받는 경우뿐만 아니라 디바이스를 보호하는 경우에도 가시성을 제공합니다. "

강력한 기반을 갖춘 IT 팀은 이제 인력을 위한 광범위한 건설 기반 애플리케이션을 배포하는 데 집중할 수 있습니다.

"MaaS360을 활용하여 IT 팀이 더욱 민첩하게 대응할 수 있는 기반을 마련함으로써 손끝에서 간편하게 기술을 활용하고 궁극적으로는 Arrow의 성과를 증대하고 있습니다."라고 브로컬스는 말합니다.