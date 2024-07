애리조나 주 토지국

애리조나 주 국토부는 시중에 있는 최신 스토리지 기술을 검토하기 시작했습니다. Bill Reed는 다음과 같이 설명합니다. "우리가 구상한 솔루션은 데이터에 대한 액세스를 가속화하고, 모바일 장치를 통해 현장에서 액세스할 수 있으며, 인지 기능을 지원해야 했습니다.

"다양한 종류와 구성의 가상 머신을 구축하여 속도와 성능을 테스트하는 철저한 비교 개념 증명 테스트를 거친 후, Cisco Nexus 9000 스위치, MDS 스위치 및 UCS 서버와 함께 IBM FlashSystem V9000을 선택하게 되었습니다.



IBM은 우리의 요구 사항에 가장 적합한 스토리지 기술을 제공한 기업일 뿐 아니라 세계적인 수준의 비즈니스 파트너이자 오랫동안 견고한 관계를 유지해 온 기업이기도 합니다. 이 복잡한 프로젝트에서 IBM과 협력하기로 한 것은 정말 올바른 선택이었습니다. 또한 IBM의 파트너인 QCM Technologies로부터도 큰 지원을 받았습니다. QCM Technologies의 경영진과 기술진은 프로젝트 전반에 걸쳐 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문 지식과 경험을 보여주었습니다.”



토지국은 단일 FlashSystem 어레이를 VDI의 기본 저지연 스토리지 환경으로 구축했습니다. 새로운 플랫폼은 토지국이 원하던 속도, 민첩성 및 효율성을 제공하여 다양한 사업부서의 직원들이 필요로 하는 IT 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 지원합니다.



환경을 보완하기 위해 토지국은 조직에서 사용하는 고급 그래픽 애플리케이션 지원에 필요한 또 다른 중요한 요건인 추가 스토리지 용량을 위해 IBM Storwize V3700도 구현했습니다.



Bill Reed는 "IBM 솔루션을 통해 직원들이 언제 어디서나 VDI에 상시 액세스할 수 있게 되었습니다. 현장에서 검사를 수행하거나 5개의 원격 사무실 중 하나에 있더라도 모바일 장치를 통해 가상 머신에 빠르게 액세스하여 효율적이고 안전하게 작업을 수행할 수 있습니다."라고 말합니다.



애리조나 주 국토부가 선택한 IBM과 Cisco 기술의 조합은 이후 VersaStack 솔루션으로 검증되었습니다. VersaStack은 Cisco와 IBM의 통합 인프라 개념으로, 서버, 네트워킹 및 소프트웨어 구성요소를 포함하는 Cisco UCS Integrated Infrastructure와 IBM Storwize 스토리지 시스템을 결합하여 비즈니스 솔루션을 위한 동급 최고의 플랫폼을 제공합니다.



Bill Reed는 "우리는 FlashSystem 및 Storwize 기술과 함께 사용할 수 있는 최적의 솔루션으로 Cisco UCS 서버와 Nexus 스위치를 선택했습니다. 우리가 선택한 구성이 공식 Cisco Validated Design VersaStack 솔루션이 되었다는 사실은 두 가지 측면에서 매우 고무적이었습니다. 첫째는 벤치마킹 및 선택 프로세스에서 우리가 수행한 훌륭한 작업을 인정받았다는 것이고, 둘째는 IBM과 Cisco의 완전한 통합 지원을 받을 수 있다는 것을 의미하기 때문이었습니다.”라고 말합니다.



Bill Reed는 다음과 같이 덧붙입니다. “이 프로젝트는 우리의 IT 서비스 제공 방식에 대한 패러다임의 전환을 의미합니다. 컨버지드 가상화 솔루션인 VersaStack과 IBM FlashSystem V9000의 결합으로 민첩하고 효율적이며 서비스 요청에 신속하게 대응할 수 있게 되었습니다. 또한 IT 인프라를 간소화하고 Oracle 및 GIS 애플리케이션 개발과 성능을 모두 가속화할 수 있었습니다. 그 결과 언제 어디서나 사업부가 필요로 할 때 새로운 IT 서비스를 신속하게 배포할 수 있게 되었습니다.”