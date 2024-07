APIS IT(ibm.com 외부 링크)는 크로아티아의 선도적인 IT 회사이자 크로아티아 정부의 주요 IT 파트너입니다. APIS IT는 기업에 IT 컨설팅 서비스를 제공하고 정부 비즈니스 프로세스를 현대화하는 데 도움을 줍니다.