50년 이상 공공 행정의 신뢰할 수 있는 파트너로 활동해 온 APIS IT(ibm.com 외부 링크)는 자문 서비스를 제공하고 품질과 보안의 대명사인 IT 솔루션을 설계하여 디지털 사회 구축에 기여하고 있습니다. APIS IT는 역량, 혁신, 비즈니스 표준의 시너지를 통해 공공 행정의 디지털 혁신을 위한 IT 지원을 제공함으로써 사회에 새로운 가치를 창출합니다. 크로아티아의 선도적인 공공 ICT 서비스 제공업체인 APIS IT는 유럽 공공 ICT 서비스 제공업체들의 조직인 EURITAS의 회원입니다.

APIS IT는 지원하는 기관에 최고 수준의 최첨단 서비스를 제공하기 위해 종종 기술 개선을 모색합니다. IBM과의 탄탄한 50년 협력 관계를 통해 APIS는 최첨단 기술 솔루션을 제공합니다.