산업 플랜트, 장비 및 솔루션의 선도적인 공급업체인 ANDRITZ의 경우 사이버 위협에 대응하는 것이 점점 더 어려워지고 있었습니다. 한 가지 이유는 IT 환경에 보안 노력을 복잡하게 만드는 다양한 시스템과 보안 정책이 포함되어 있었기 때문입니다. 그러나 더 큰 문제는 회사의 보안 경계와 공격 노출 영역이 방대하다는 점이었습니다. ANDRITZ는 전 세계적으로 280여 곳의 생산 현장과 서비스/판매 조직을 자랑합니다. 27,000명의 직원 중 약 50%가 출장을 다니며 회사의 네트워크 및 원격 연결 옵션을 사용하여 IT 리소스에 자동으로 액세스합니다. 많은 타사 계약업체와 엔지니어도 주요 IT 시스템에 액세스할 수 있습니다.

ANDRITZ의 최고 디지털 책임자인 Klaus Glatz는 이러한 위험을 인식했습니다. "당사의 모든 장비는 원격 연결을 통해 액세스할 수 있습니다. ANDRITZ 직원뿐만 아니라 많은 외부 회사도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 투명성, 가시성, 및 진행 상황에 대한 전체적인 이해가 중요합니다. 고객의 운영을 위험에 빠뜨릴 수는 없습니다."

ANDRITZ의 고객은 수력 발전소, 펄프 및 제지 공장, 화학 공장 및 금속 가공 공장을 운영하며, 이 공장들은 회사의 플랜트, 장비 및 시스템에 의존하여 작동합니다. 잠재적으로 IT의 보안 침해나 취약성은 훨씬 더 광범위하거나 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 특히 위협 행위자의 의도가 데이터 도용을 넘어서는 경우라면 더욱 그러합니다