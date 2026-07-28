IBM Cloud VPC를 사용하여 배포를 간소화하고 운영을 확장하는 AgentLocator
AgentLocator는 북미 전역의 부동산 전문가를 대상으로 SaaS 플랫폼을 확장하면서 수동 배포 프로세스를 대규모로 관리하기가 점점 더 어려워졌습니다. 릴리스에는 개발, QA 및 DevOps 팀 간의 광범위한 조율이 필요했으며, 기존 인프라 모델에서 실행되는 IIS 서버에 직접 배포가 이루어졌습니다. 이러한 접근 방식은 운영 복잡성을 높이고 기능 제공 속도를 늦추며 배포 오류와 서비스 중단의 위험을 키웠습니다. 대규모 인프라 관리에는 제품 혁신에 집중할 수 있었던 귀중한 리소스도 소모되었습니다. 지속적인 성장과 고객의 기대를 충족하기 위해 AgentLocator에는 운영 복잡성을 줄이고 인프라 관리를 간소화하며 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 있는 운영 모델이 필요했습니다.
AgentLocator는 IBM과 협력하여 배포 방식을 혁신하고 성장을 위한 확장 가능한 클라우드 기반을 구축했습니다. IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC) 솔루션을 구현하여 수동 IIS 기반 배포 방식에서 자동화된 컨테이너화 클라우드 네이티브 환경으로 전환했습니다. IBM Cloud Virtual Servers for VPC는 안전하고 격리된 네트워킹 및 엔터프라이즈급 제어 기능을 제공했으며, IBM Cloud Kubernetes Service는 필요에 따라 확장할 수 있는 유연한 클라우드 리소스를 사용해 컨테이너화된 워크로드를 오케스트레이션할 수 있도록 했습니다. 새로운 아키텍처는 개발, QA 및 운영 팀 전반에서 표준화된 환경, 자동화된 인프라 프로비저닝 및 일관된 DevOps 워크플로를 지원했습니다. 멀티존 기능은 애플리케이션 복원력과 가용성을 한층 강화했습니다. 자동화가 수동 프로세스를 대체하면서 AgentLocator는 운영 복잡성을 줄이고 배포 위험을 최소화했으며, 비즈니스의 지속적인 성장에 따라 더 빠른 릴리스를 지원하는 신뢰할 수 있는 플랫폼을 구축했습니다.
혁신 이후 AgentLocator는 배포 속도, 운영 효율성 및 서비스 신뢰성을 크게 개선했습니다. 자동화된 인프라 프로비저닝으로 수동 작업을 줄이고 배포 위험을 최소화하여, 팀은 유지 관리보다 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.
클라우드 기반 아키텍처는 IBM Cloud Kubernetes Service에서 GitOps 기반 CI/CD를 통해 80% 더 빠른 인프라 프로비저닝, 70% 감소한 수동 관리 작업, 신규 기능의 시장 출시 기간 50% 단축을 지원합니다.
AgentLocator는 플랫폼 전반에서 동적 확장을 지원하고 시장 요구에 더 신속하게 대응하며, 새로운 기능을 더욱 효율적으로 제공합니다. 확장 가능한 클라우드 기반을 갖춘 AgentLocator는 지속적인 성장과 변화하는 비즈니스 요구 사항을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
AgentLocator는 2011년에 설립되어 캐나다와 사라예보에서 운영되는 캐나다 부동산 기술 기업입니다. 이 회사는 캐나다와 미국 전역의 부동산 전문가를 위해 리드 생성, CRM, 자동화 및 디지털 마케팅 기능을 결합한 SaaS 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 잠재 고객 참여부터 지속적인 고객 관계 관리에 이르는 전체 리드 수명 주기를 에이전트가 관리하도록 지원합니다.
IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC)는 조직이 유연한 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 기능을 갖춘 안전하고 격리된 클라우드 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다. 네이티브 네트워크 격리, 세분화된 액세스 제어 및 온디맨드 인프라 프로비저닝을 통해 팀은 몇 분 만에 리소스를 배포하고, 동적으로 확장하며, 일관된 성능을 유지할 수 있습니다. 고가용성, 통합 모니터링 및 원활한 하이브리드 연결성과 결합된 IBM Cloud VPC는 애플리케이션 현대화와 비즈니스 성장을 지원하는 강력한 기반을 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 7월.
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.