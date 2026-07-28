혁신 이후 AgentLocator는 배포 속도, 운영 효율성 및 서비스 신뢰성을 크게 개선했습니다. 자동화된 인프라 프로비저닝으로 수동 작업을 줄이고 배포 위험을 최소화하여, 팀은 유지 관리보다 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.

클라우드 기반 아키텍처는 IBM Cloud Kubernetes Service에서 GitOps 기반 CI/CD를 통해 80% 더 빠른 인프라 프로비저닝, 70% 감소한 수동 관리 작업, 신규 기능의 시장 출시 기간 50% 단축을 지원합니다.

AgentLocator는 플랫폼 전반에서 동적 확장을 지원하고 시장 요구에 더 신속하게 대응하며, 새로운 기능을 더욱 효율적으로 제공합니다. 확장 가능한 클라우드 기반을 갖춘 AgentLocator는 지속적인 성장과 변화하는 비즈니스 요구 사항을 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.