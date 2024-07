Prolifics는 IT 솔루션을 구축합니다. 따라서 Garst와 그의 팀원들은 고객의 IT 부서와 협력하여 CIO 및 CTO의 승인을 얻어내는 데 익숙합니다. AOC 프로젝트는 시작부터 달랐고, 겉으로 보기에 완전히 다른 두 영역인 IT와 사법 사이의 연관성은 매우 명확했습니다. Prolifics는 IT 운영 관리자와 협력하는 대신 변호사와 협력했습니다. CIO 대신 주 대법원장의 승인이 필요했습니다. Garst는 "고객을 만날 때마다 회의실에 들어서면 회의실에 있는 모든 사람이 변호사였습니다. 또 법률서가 있었습니다. 그래서 변경하고자 하는 항목, 수행하고자 하는 항목이 무엇이든 그 책을 펼쳤습니다. 시스템 전체가 법조문을 중심으로 설계되었습니다."

참여의 이례적인 특성으로 인해 협업이 특히 중요했습니다. Prolifics 팀은 AOC를 더 잘 이해해야 했고, AOC는 IT가 제공하는 최신 기능을 이해해야 했습니다. Garst가 설명했듯이 "가능한 영역에 무엇이 있는지 이해할 수 있도록 모든 것을 가장 간단한 수준으로 낮춰야 했습니다." AOC가 모든 단계에 참여하는 디자인적 사고 접근 방식은 전체 프로세스에 걸쳐 협업과 솔루션 구축의 가이드로 사용되었습니다.