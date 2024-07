SOFTWARE ENGINEERING GmbH

개발 환경에 대한 무제한 액세스가 얼마나 중요한지를 고려하여 SEG는 오랫동안 IBM Z 메인프레임에 투자해 왔습니다. 그러나 회사가 최신 세대의 새 서버를 구입해야 하는 설득력 있는 비즈니스 사례가 있는 경우에만 그럴 수 있습니다. 그 결과 SEG는 수년 동안 IBM Global Asset Recovery Services와 협력하여 합리적인 비용으로 IBM Certified Pre-owned 서버를 통해 인프라를 충분히 최신 상태로 유지하여 최신 IBM Db2 for z/OS 데이터베이스 솔루션을 활용하는 최고 수준의 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 인프라를 확보했습니다.

IBM Certified Pre-owned 장비와 협력할 경우, SEG는 서버용 중고 IBM 메인프레임, 기능 및 예비 부품을 확보할 수 있으며, 더 중요한 것으로, IBM 인증이 뒷받침하는 원하는 품질을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 메인프레임은 개발 활동의 중추이며 다운타임이 길어지면 재정적, 평판적 측면에서 비즈니스에 막대한 손실을 초래할 수 있기 때문에, 이는 매우 중요합니다.

칼 헨은 다음과 같이 말합니다. "우리는 시장을 잘 알고 있으며 과거에 중고 장비를 판매하는 타사 공급 업체와 협력한 경험이 있습니다. 하지만 IBM Asset Recovery Services만이 필요한 솔루션을 필요한 시점에 합리적인 가격으로 제공할 수 있다는 사실을 금방 깨달았습니다. 인증된 중고 서버가 개발 및 테스트 워크로드를 실행하는 데 필요한 충분한 성능과 모든 기능을 갖추고 있는지 확인하기 위해서는 시스템을 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어야 했습니다."

IBM Z 플랫폼의 상표 안정성은 서버 세대 전반의 하드웨어 호환성까지 확장됩니다. 일반적으로 서버 두 세대 이전까지 하위 호환성이 깨지지 않는 새로운 기능을 선견지명을 가지고 도입한 덕분에 SEG는 재구축된 서버에서 최신 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

최신 업그레이드에서 SEG는 IBM Global Asset Recovery Services와 긴밀하게 협력하여 Certified Pre-owned IBM zEnterprise BC12(zBC12) 서버를 배포했습니다. 이 서버는 고객이 최상의 성능을 위해 애플리케이션을 미세하게 조정하고, 더 쉽게 데이터베이스를 관리 하며, 표준 작업을 자동화하고, Db2 12 지속적 배포로 인한 새로운 과제를 해결하며, 오버헤드가 거의 또는 전혀 없이 완벽한 규정 준수를 가능하게 하는 SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) 및 WLX Audit for Db2 z/OS 같은 툴을 개발하는 데 사용됩니다. 또한 이 최신 서버 아키텍처는 다양한 Db2 z/OS Pocket Tools를 제공합니다.