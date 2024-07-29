コードブロック4: FSRegObject::Release は FSRendezvousServer::Close から二度呼び出される可能性があります

一般に、オブジェクトへの参照数よりも多くのデリファレンスをすることは、ユーズ・アフター・フリーが発生する唯一の方法ではありません。ただしこの場合、 FSRegObject が解放されていれば、その参照数がゼロになったことを確認できます。有効な FSRegObject が最後に IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE IRPリクエスト中にアクセスされるのは、 FSRegObject::Release への呼び出しにあります。したがって、use-after-freeが可能な場合、 FSRegObject::Release の呼び出しは、常に オブジェクトがすでに解放された後に発生します。呼び出し中に、オブジェクトは再びデリファレンスされます。そのため、デリファレンス数のカウントは、この特定のケースのuse-after-freeを見つけるための優れたヒューリスティックです。

唯一残された作業は、オブジェクトがいつ解放されてアクセスされたかを記録しながら、可能性のあるプログラムの状態をトレースすることでした。私はこれを、 IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE リクエスト中のプログラム・ロジックを頭の中でエミュレートして行いました。各リクエストは、考えられる各ケースごとに対応するDispatch関数（Code Block 2）で始まります。。