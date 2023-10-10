ゼロデイに限りなく近づく：Microsoft Kernelストリーミングサービスのエクスプロイト

FSStreamReg::PublishRx デコンパイル・スニペット

上記のデコンパイルでは、bPagesUnmapedは、FSFrameMdl::UnmapPagesが呼び出された場合に設定されるブール変数です。設定された場合、ストリーム・オブジェクトのオフセット0x1a8が取得され、null でない場合は、KeSetEvent が呼び出されます。

このオフセットは、プール内のバッファー割り当てを分離するデータ構造であるPOOL_HEADER内のアウト・オブ・バウンド・メモリーおよびポイントに対応します。特に、ProcessBilledフィールドを指します。このフィールドは、割り当てによって「チャージ」されるプロセスの_EPROCESSオブジェクトへのポインタを格納するために使用されます。これは、特定のプロセスに可能なプールの割り当て数を考慮するために使用されます。すべてのプール割り当てがプロセスに対して「チャージ」されるわけではありません。また、POOL_HEADERのProcessBilledフィールドがNULLに設定されないものもあります。さらに、ProcessBilledに保管されているEPROCESSポインタは実際にはランダムなクッキーとXORになっているため、ProcessBilled には有効なポインタが含まれていません。

これには問題があります。NpFrバッファーは呼び出しプロセスに課金され、ProcessBilledが設定されるためです。必要なエクスプロイト・プリミティブをトリガーするとき、bPagesUnmapedがTRUEに設定されます。無効なポインターがKeSetEventに渡されると、システムがクラッシュします。したがって、POOL_HEADERが無償割り当て用であることを確認する必要があります。この時点で、コンテキスト登録（ Creg ）オブジェクト自体は課金されないことに気づきました。ただし、このオブジェクトでは、FSFrameMdlオフセットにおけるメモリー内容を制御できません。したがって、NpFrとCregの両方のオブジェクトに散布する必要があり、正しく順序付ける必要もあります。