OOM Killerのパズルを解く

単一のプロセスがOOM Killerにより強制終了された理由を特定する方法は、使用するテクノロジーに大きく依存します。独自のログに記録されるソフトウェア・パッケージもあります。または、各ホストで次のようなコマンドを実行することになるかもしれません。

#CentOS grep -i "out of memory" /var/log/messages #Debian / Ubuntu grep -i "out of memory" /var/log/kern.log

一見、平凡な作業のように見えますが、MySQLが午前3時に再びダウンした理由を解明するために、本番環境で実行したい種類のタスクではないでしょう。特に、データベース・プロセスが存在しなくなった理由を他に説明できるものがないように思われるため、「これに違いない」と、勘に頼らざるを得ない場合もあるでしょう。

言い換えれば、OOM キラーは、信頼性にとって否定できないほどの重要性と有効性を備えているにもかかわらず、十分な可観測性を提供できないシステムです。しかし、IBM Instanaプラットフォームを使えば、この問題を解決できます。