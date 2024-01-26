グローバルな接続性の基盤である電気通信業界は、5G、IoT（モノのインターネット）、クラウド・コンピューティング、AIなどのイノベーションによって推進され、技術的な再考を強いられています。その結果、ネットワークの管理はますます困難になってきました。日常的なタスクを処理し、ネットワークのヘルスを監視し、問題にリアルタイムで対応するには、オートメーションが必要です。しかし、通信サービス・プロバイダー（CSP）内の既存のスキルセットは、このような動的な状況で進化する需要と一致していない可能性があります。CSPが現代で成功するためには、データの解釈とオペレーションのためのデータサイエンティスト、ベンダーのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）によるオートメーションのためのソフトウェア開発者、サービスの信頼性を確保する閉ループ設計のためのサービス保証エンジニアなど、多用途なチームが必要です。

CSPは、多様なエクスペリエンスを持つチームを構築することでギャップを埋めると同時に、同時にトレンド上の大きな進歩からもメリットを受けています。プログラミング言語はローコード／ノーコード・パラダイムに向けて進化し、生成AIの出現により、基盤モデルがタスクの自然言語記述に基づいて正式なコードを生成できる段階に達しています。これにより、意図ベースのネットワーク（IBN）の概念に新たな視点が生まれました。IBNでは、人間の管理者が「意図」と呼ばれる自然言語で高レベルのネットワーク目標を表現し、これらの人間の意図が自動的にネットワーク・ポリシーと構成に変換されます。IBNはネットワーク管理を改善する可能性を秘めており、通信企業内の人材ギャップに対処する上で大きな変革となる可能性があります。それをさらに一歩進めて、自律ネットワーク（AN）は、意図をインプットとして利用し、状況の進化に応じてネットワークを自律的に自己構成、自己最適化、自己修復することを目指しています。

IBNとANの両方にとって明るい未来が構想される一方で、実現可能性とプログラム・アプリケーション（意図の表現、ネットワーク構成への正確な変換、システムの透明性、複雑さなど）については根強い懸念があります。このブログでは、実用的なアプリケーションの可能性を掘り下げ、その過程で遭遇する可能性のある課題を分析します。