AWS EC2インスタンス・タイプ：AWSでアプリケーションをホストする際の課題とベスト・プラクティス

最適なEC2インスタンスの選択に関する最も一般的な課題を理解できたところで、次は当社のクライアントやパートナーの皆様にお勧めするベスト・プラクティスをいくつか紹介します。

1. ワークロードを理解する

適切なEC2インスタンス・タイプを選択する際の最初の最も重要なステップは、ワークロードを理解することです。アプリケーションごとに、CPU、メモリー、ネットワーク、ストレージの要件が異なるため、アプリケーションをスムーズに動作させるためには、何が必要かを知ることが欠かせません。

例えば、データベース・アプリケーションを実行している場合、クエリーを効率的に処理するために大量のRAMが必要になる場合があります。一方、計算集約型のアプリケーションを実行している場合は、高性能なCPUが必要になる場合があります。

ワークロードをより深く理解するために、AWS CloudWatchやサードパーティの監視ソリューションなどのツールを使用して、リソースの使用率に関するデータを収集できます。さらに、このデータを使用して、アプリケーションに最適なインスタンス・タイプを決定できます。

2. CPUを考慮する

CPUはEC2インスタンスの処理能力を決定するため、EC2インスタンスの最もクリティカルなコンポーネントの1つです。アプリケーションで高いCPUパフォーマンスが必要な場合は、CPU数とクロック速度が高いインスタンス・タイプを探す必要があります。

AWSはC5、M5、R5ファミリーなど、高性能のコンピューティング・ワークロード向けに設計されたCPU最適化インスタンス・タイプ（ibm.com外部へのリンク）を多数提供しています。これらのインスタンスは最新世代のカスタムビルドAWS Graviton3（ibm.com外部へのリンク）プロセッサー（Graviton2への大幅なアップグレード）を搭載し、高いCPU利用率を必要とするアプリケーションに最適化されています。ただし、アプリケーションに高いCPUパフォーマンスが必要ない場合は、T3ファミリーなど、GPUを備えずCPU数が少ない安価なインスタンス・タイプを選択できます。

3. メモリーを考慮する

メモリーも、EC2インスタンスのクリティカルなコンポーネントの1つです。インスタンスが一度に処理できるデータ量を決定するからです。アプリケーションに大量のメモリーを必要とする場合は、より大きなメモリー容量を備えたインスタンス・タイプを探す必要があります。

ただし、アプリケーションに大量のメモリーを必要としない場合は、T3ファミリーなど、メモリー容量の少ない安価なインスタンス・タイプを選択できます。

AWSは、X1、R4、z1dファミリーのような、メモリーに最適化されたインスタンス・タイプ（リンクはibm.comの外にあります）を提供しており、メモリー集約型のワークロード向けに設計されています。このインスタンスは大量のメモリーを備えており、インメモリー・データベースなど、高いメモリー使用率を必要とするアプリケーション向けに最適化されています。

ただし、アプリケーションに大量のメモリーを必要としない場合は、T3ファミリーなど、メモリー容量の少ない安価なインスタンス・タイプを選択できます。

4. ネットワークを考慮する

ネットワークは、EC2インスタンスとの間のファストデータ転送速度を決定するため、EC2インスタンスのもう1つのクリティカルなコンポーネントです。アプリケーションで高いネットワーク・パフォーマンスが必要な場合は、より高いネットワーク帯域幅を持つインスタンス・タイプを探す必要があります。

AWSは、C5nやハイパフォーマンス・コンピューティングHPCファミリーなど、ネットワーク集約型のワークロード向けに設計された、さまざまなネットワーク最適化インスタンス・タイプを提供しています。このインスタンスは高速ネットワーク・インターフェイスを備えており、高いネットワーク使用率を必要とするアプリケーション用に最適化されています。

ただし、アプリケーションに高いネットワーク・パフォーマンスが必要ない場合は、T3ファミリーなど、ネットワーク帯域が狭い、安価なインスタンス・タイプを選択できます。

5. ストレージを考慮する

ストレージは、EC2インスタンスに保存できるデータの量を決定するため、EC2インスタンスの最終的な重要コンポーネントです。アプリケーションに大量のストレージを必要とする場合は、より大きなストレージ容量を備えたインスタンス・タイプ（Elastic Block Store、EBS）を探す必要があります。ただし、ストレージは最もコストのかかるクラウド・リソースの1つでもあり、アイドル状態のEBSボリュームや接続されていないEBSボリュームによって不要なコストが発生しやすいため、注意が必要です。

AWSは、I3ファミリーやD2ファミリーなど、ストレージ集約型のワークロード向けに設計された、さまざまなストレージ最適化インスタンス・タイプを提供しています。このインスタンスは、大量のSSDストレージとローカル・ストレージを主要な機能としており、高いIOPSスループットを必要とするアプリケーション用に最適化されています。

ただし、アプリケーションに大量のストレージを必要としない場合は、T3ファミリーなど、HDDベースのストレージ容量が小さい安価なインスタンス・タイプを選択できます。

6. 料金体系を考慮する

AWSは、オンデマンド、リザーブド・インスタンス、スポット・インスタンスなど、EC2インスタンスに複数の料金体系を提供しています。各モデルには長所と短所があり、ワークロードと予算に最適なモデルを選択することが不可欠です。

オンデマンド・インスタンスの価格は時間単位で設定され、前払いは必要ありません。これらは、需要が変動するワークロードや短期プロジェクトに最適です。

リザーブド・インスタンスは、1回限りの前払いと引き換えに時間あたりの料金を大幅に割引します。これらは、使用量が予測可能で、長期的なコミットメントを必要とするワークロードに最適です。

スポット・インスタンスを利用すると、未使用のEC2容量に入札できるため、大幅なコスト削減が可能になります。ただし、中断に耐えられ、柔軟な開始・終了時間を持つワークロードに最適です。

7. テストと最適化

EC2インスタンス・タイプを選択したら、アプリケーションをテストして最適化し、アプリケーションが効率的に実行されていることを確認することが不可欠です。AWS CloudWatchやIBM Instanaなどのツールを使用して、アプリケーションのパフォーマンスを監視し、ボトルネックや改善すべき領域を特定できます。