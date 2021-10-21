金融サービス、決済、非効率的なプロセスの合理化は、私たちの血肉となっています。当然のことながら、私の同僚であり、この記事の寄稿者であるNitin Gaurと彼のチームが、送金と銀行間決済に対応するグローバルな決済ネットワークを構築するという、4年前には考えられなかったことに取り組んだことは、驚くことではありません。



これだけでは十分な挑戦でないかのように、チームはさまざまな規制やコンプライアンス要件に対応するため、よりオープンで透明性の高い、従来の概念を打ち破る強固な決済オペレーションを設計しました。

パンデミックによって、多くの企業や業種・業務がストラテジー、顧客、チームの再評価を余儀なくされています。IBM World Wireとしても知られる当社のクロスボーダー決済ネットワークも同様でした。私たちは、決済ネットワークとライセンス供与の運用について、そのランドスケープと戦略的優先順位を詳しく調べました。そこで、2020年後半には、金融機関の顧客や決済プロバイダーのためのサービス・アクセラレーターとして、ネットワークの運営から、学んだことを顧客に応用することに重点を移しました。

というわけで、最近（多くの煩雑な手続きに対処した後）、IBM World Wireの背後にあるコードをオープンソース化したことをここに発表します。私たちはオープンソース・コミュニティにコミットし、自分たちが学んだことを活かしてお客様を力強く後押ししていきます。コードはこちらにあります。