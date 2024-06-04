今日の競争の激しいビジネス環境では、企業は迅速な解決を必要とする複雑な計算上の問題に直面しています。このような問題は、単一のシステムでは処理できないほど複雑であったり、解決に長い時間がかかる場合があります。迅速な回答が必要な企業にとって、一分一秒が重要です。競争の一歩先を行くことを決意している企業にとって、問題を数週間や数か月も解決させることは現実的ではありません。これらの課題に対処するために、半導体、ライフサイエンス、ヘルスケア、金融サービスなどのさまざまな業界の企業がハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)を採用しています。
HPC により、企業は強力なコンピューターの連携によって得られる速度と性能を活用できます。これは、ますます大規模に AI を構築しようという動きが着実に高まっている中で、特に役立ちます。膨大な量のデータを分析するのは不可能に思えるかもしれませんが、HPC により、多くの計算を高速かつ並行して実行できるハイエンドの計算リソースの使用が可能になり、企業がより迅速に洞察を得られるようになります。同時に、HPCは企業が新製品を市場に投入するのを支援します。また、リスク管理の強化などにも活用されており、導入する企業が増えています。
一般的には、アクティビティが急増しているワークロードを実行する企業は、オンプレミスで利用可能なコンピューティング能力を超えていることに気付き始めています。これは、クラウド・コンピューティングによってオンプレミスHPCを拡張し、クラウドを使用してビジネスのHPCへのアプローチを変革できる例です。クラウドは、短期から長期にわたる製品開発サイクル中の需要のピークに対応し、組織が必要のない参考情報や機能に 24 時間アクセスできるようにします。クラウドの HPC を使用する企業は、柔軟性の向上、拡張性の強化、俊敏性の向上、コスト効率の向上などのメリットを活用できます。
Cadence は、30 年以上の計算ソフトウェア経験を持つ電子設計オートメーション (EDA) の世界的なイノベーターです。同社は、チップを含む今日の新興テクノロジーを推進する電子製品の設計において、世界中の企業を支援してきました。チップの需要の増加と、EDA プロセスへのAIと機械学習の導入により、コンピューティング能力に対する需要はかつてないほど高まっています。Cadence のような EDA 業種・業務の組織にとって、ワークロードをオンプレミスとクラウドの間で切り替えながら、プロジェクトごとの差別化を可能にするソリューションが鍵となります。
Cadence は、革新的なソリューション、強力なコンピューティング リソース、高度なセキュリティ サポートを必要とするチップおよびシステム設計ソフトウェアの開発をサポートするために、IBM Cloud ® HPC とIBM Spectrum ® LSFをワークロード スケジューラーとして使用しています。IBM Cloud HPC を使用することで、ソリューションまでの時間が短縮され、パフォーマンスが向上し、コストが削減され、ワークロード管理が合理化されたと Cadence は報告しています。
さらに、Cadence は、クラウドへの移行には、すべての企業が備えているわけではない新しい知識と機能が必要になる可能性があることを身をもって理解しています。Cadence クラウドの包括的なポートフォリオは、新興企業や中小企業の顧客に最適なターンキー ソリューションとしての Cadence マネージド クラウド・サービスと、大企業の顧客向けに Cadence ツールを有効にするクラウド パスポートとして知られる顧客管理のクラウド オプションを使用して、世界中の顧客がクラウドの可能性を活用できるよう支援することを目的としています。Cadence は、クラウド環境で Cadence ツールを展開するためにプラットフォームを使用できる IBM などの知識豊富なサービス プロバイダーと顧客を結び付けることで、顧客にクラウドへの簡単なパスを提供することに専念しています。企業が大規模にイノベーションを推進したい場合、Cadence Cloud Passport モデルは、IBM Cloud で使用するクラウド対応ソフトウェアツールへのアクセスを提供します。
従来、HPCシステムはオンプレミスに構築されていました。しかし、現在存在する大規模なモデルや大規模なワークロードは、多くの企業がオンプレミスで保有しているハードウェアと互換性がないことがよくあります。GPU、CPU、ネットワーキングの入手にかかる初期費用と、大規模なコンピューティングを効率的に実行するために必要なデータセンター インフラストラクチャの構築にかかる高額な初期費用を考慮すると、多くの企業は、すでに自社のハードウェアに巨額の投資を行っているクラウド インフラストラクチャ プロバイダーを利用してきました。パブリッククラウドとオンプレミス・インフラストラクチャーの価値を最大限に引き出すために、多くの組織は、企業のオンプレミス・データセンターの一部をプライベートクラウド・インフラストラクチャーに変換する仕組みに焦点を当てた ハイブリッドクラウド ・アーキテクチャーを採用しています。
クラウドとオンプレミスを併用するハイブリッドクラウドアプローチをHPCに採用することで、組織は両方の長所を活用し、ニーズを満たすために必要な俊敏性、柔軟性、セキュリティを実現できます。たとえば、 IBM Cloud ® HPC を使用すると、組織はオンプレミスで計算集約型のワークロードを柔軟に管理できるようになります。IBM Cloud HPC は、プラットフォームにセキュリティーと制御を組み込むことで、組織が HPC を完全に管理されたサービスとして利用し、サードパーティおよびフォース パーティのリスクに対処できるようにします。
IBM Cloud HPCなどのプラットフォームを通じてハイブリッドクラウド・サービスを利用することで、企業は最も困難な課題の多くを解決できます。組織がHPCの導入を継続する中で、従来のオンプレミス型HPCインフラストラクチャの展開を補完する手段として、ハイブリッドクラウドアプローチの活用を検討すべきです。
エージェント型AIや、それがコンピューティングにどのような大きな影響を与えるかなど、Gartner社の主要なテクノロジー・トレンドをご覧ください。
クラウド・トランスフォーメーションへの移行への取り組みから実質的なROIを達成した企業は、4社に1社に過ぎません。ハイブリッドクラウドとAIの価値をビジネス・ニーズ全体で高める方法を学びます。
IBMのHPCソリューションを使用して、最も要求の厳しいAIと計算負荷の高いワークロードを強化します。ハイブリッドクラウドの柔軟性と最先端のインフラストラクチャーを活用して、イノベーションへの道を加速させます。