Cadence は、30 年以上の計算ソフトウェア経験を持つ電子設計オートメーション (EDA) の世界的なイノベーターです。同社は、チップを含む今日の新興テクノロジーを推進する電子製品の設計において、世界中の企業を支援してきました。チップの需要の増加と、EDA プロセスへのAIと機械学習の導入により、コンピューティング能力に対する需要はかつてないほど高まっています。Cadence のような EDA 業種・業務の組織にとって、ワークロードをオンプレミスとクラウドの間で切り替えながら、プロジェクトごとの差別化を可能にするソリューションが鍵となります。

Cadence は、革新的なソリューション、強力なコンピューティング リソース、高度なセキュリティ サポートを必要とするチップおよびシステム設計ソフトウェアの開発をサポートするために、IBM Cloud ® HPC とIBM Spectrum ® LSFをワークロード スケジューラーとして使用しています。IBM Cloud HPC を使用することで、ソリューションまでの時間が短縮され、パフォーマンスが向上し、コストが削減され、ワークロード管理が合理化されたと Cadence は報告しています。

さらに、Cadence は、クラウドへの移行には、すべての企業が備えているわけではない新しい知識と機能が必要になる可能性があることを身をもって理解しています。Cadence クラウドの包括的なポートフォリオは、新興企業や中小企業の顧客に最適なターンキー ソリューションとしての Cadence マネージド クラウド・サービスと、大企業の顧客向けに Cadence ツールを有効にするクラウド パスポートとして知られる顧客管理のクラウド オプションを使用して、世界中の顧客がクラウドの可能性を活用できるよう支援することを目的としています。Cadence は、クラウド環境で Cadence ツールを展開するためにプラットフォームを使用できる IBM などの知識豊富なサービス プロバイダーと顧客を結び付けることで、顧客にクラウドへの簡単なパスを提供することに専念しています。企業が大規模にイノベーションを推進したい場合、Cadence Cloud Passport モデルは、IBM Cloud で使用するクラウド対応ソフトウェアツールへのアクセスを提供します。