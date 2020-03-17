ブロックチェーンと銀行口座を持たない人々：世界金融に起きつつある変化

世界中の貧困地域の住民のニーズに目を向けると、変化を求める気持ちが広く認められています。Bill Gates氏のような影響力のあるテクノロジー・リーダーは、積極的にこの問題を指摘し、解決に取り組むことのメリットを強調しています。銀行口座を持たない人々について、Gates氏は「最貧困層を金融システムに組み込むことで彼らの資産の価値が上がり、デジタル通貨を通じて金融サービスの根底にある経済を変革し、貧困層を直接支援することになる」と述べています。

銀行口座を持たない人々に銀行サービスを提供することの重要性は、人々を貧困から救うための重要な一歩という形で現れます。金融施設や銀行口座は、ユーザーが有効な形式の身分証明書と、お金の保管を可能にするインフラストラクチャーへのアクセスできることを前提としています。主な問題は、何らかの直接的な措置を講じなければ、この問題は自然に解決するものではないと思われることです。

銀行を利用できない多くの人々に影響を与える最も重大な問題の一つは、正式な身分証明書の欠如から生じています。有効な身分証明書がなければ、銀行口座を持たない人にとって、あらゆる形態のローンへの道を開く信用履歴を構築する機会はほとんどありません。融資や生産を通じて生み出される可能性のある富がなければ、銀行口座を持たない市民が債務サイクル、ひいては貧困から抜け出すための選択肢はほとんどありません。