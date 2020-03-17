ブロックチェーンと銀行口座を持たない人々：世界金融に起きつつある変化

暗号通貨は、最近では激しい変動や詐欺との望ましくないつながりでよく知られるようになっているかもしれませんが、デジタルコインが善の力として持つ可能性も覚えておく価値はあるでしょう。モバイルなどのテクノロジーにアクセスできる人が多いにもかかわらず、世界には、いかなる形態の銀行インフラにもアクセスできない人が 17 億人以上います。『Forbes』誌に寄稿したRobert Anzalone氏は、「ステーブルコインは、銀行口座を持たない人々が金銭的価値と交換の安定した保管手段を創出するための手段となり得る」と述べています。あらゆる国でデジタル・テクノロジーへのアクセスが増加すれば、口座を持たない人々や貧困層への影響として、地域の金融システムや回復力の低い金融システムで暗号通過の採用が広がっていく可能性があります。
ステーブルコインは金や米ドルなどの有形資産に結びついているため、日常的な使用に最適な一貫した価値を維持するように設計されています。金融包摂を促進する通貨というアイデアは、世界中の金融評論家から懐疑的な見方をされています。しかし、世界中の銀行口座を持たない市民にブロックチェーンベースの金融ソリューションを提供するという考え方にはメリットがあるのではないでしょうか。
『Financial Times』紙は、銀行口座を持たない人々のうち3分の1以上が銀行口座を開設するのに十分な資金がないためにその立場にあるという事実に基づき、ステーブルコインが銀行口座を持たない人々に及ぼす潜在的影響における重大な欠陥を指摘しました。銀行口座を利用しない人の34%が口座を開設できていない場合、17億人という強力な市場の大部分が即座に一掃されることになります。しかし、それでも、何らかの形のデジタル・バンキングのメリットを得られる潜在的な導入者が多数残っています。金融包摂のテーマは依然として世界中で注目されています。実際、国連の17 の持続可能な開発目標では、金融包摂がその実現手段として挙げられています。
当初の発表をめぐって大きな騒動が起こり、この通貨が銀行口座を持たない人々に金融ソリューションを提供するという約束を果たすことができない可能性が高まっていますが、だからといってブロックチェーンが考慮から外れるわけではありません。このテクノロジーは、金融機関と銀行口座を持たない人々との間の溝を埋める上で大きな一歩となるでしょうか。ブロックチェーン・テクノロジーが世界の銀行業界にどのような革命を起こせるのか詳しく見てみましょう。
世界中の貧困地域の住民のニーズに目を向けると、変化を求める気持ちが広く認められています。Bill Gates氏のような影響力のあるテクノロジー・リーダーは、積極的にこの問題を指摘し、解決に取り組むことのメリットを強調しています。銀行口座を持たない人々について、Gates氏は「最貧困層を金融システムに組み込むことで彼らの資産の価値が上がり、デジタル通貨を通じて金融サービスの根底にある経済を変革し、貧困層を直接支援することになる」と述べています。
銀行口座を持たない人々に銀行サービスを提供することの重要性は、人々を貧困から救うための重要な一歩という形で現れます。金融施設や銀行口座は、ユーザーが有効な形式の身分証明書と、お金の保管を可能にするインフラストラクチャーへのアクセスできることを前提としています。主な問題は、何らかの直接的な措置を講じなければ、この問題は自然に解決するものではないと思われることです。
銀行を利用できない多くの人々に影響を与える最も重大な問題の一つは、正式な身分証明書の欠如から生じています。有効な身分証明書がなければ、銀行口座を持たない人にとって、あらゆる形態のローンへの道を開く信用履歴を構築する機会はほとんどありません。融資や生産を通じて生み出される可能性のある富がなければ、銀行口座を持たない市民が債務サイクル、ひいては貧困から抜け出すための選択肢はほとんどありません。
銀行は従来、今日でも銀行口座を持たない地球上の多くの地域に包括的金融をもたらす上で不可欠であると考えられてきました。最も恵まれない地域としては、サハラ以南のアフリカの80％、中東の成人の67％、ラテンアメリカの65％、東アジアおよび東南アジア全域の8億7000万人以上が挙げられます。これに、西ヨーロッパと北米で銀行口座を持たない6,000万人の大人を加えると、問題の全体像が少し明確になってきます。
銀行口座を持たない人々に金融インフラを提供することは、多くの銀行にとってリスクを伴います。こうした取り組みに伴うコストは高く、投資収益が得られるという保証はありません。このように銀行が賭けに出ることを恐れている領域に、ブロックチェーンのようなテクノロジーが介入できる可能性があります。金融インフラという概念が以前は夢物語のように思われていた世界の地域に金融包摂をを実現するものとして、ブロックチェーンを現時点で最大の希望とみなすことは理にかなっています。
ブロックチェーンの財務系譜に疑いの余地はほとんどありません。新たなデジタル通貨の登場には疑問が残るものの、このテクノロジーは2017年にビットコインが劇的に普及する上で重要な役割を果たし、また、アクセスビリティの高さは、貧困層に大規模な銀行サービスを提供できる大きな可能性を秘めています。ブロックチェーン・ネットワーク内のセキュリティは高度であるため、国境を越えた支払いや送金に仲介業者を介在させる必要がなく、テクノロジーによって金融取引を迅速かつ効率的に設定できます。
プライバシー・ブロックチェーンの不変の構造を顧客に提供できるので、支払いの実行時や受け取り時の安全性が確保されます。顧客がeウォレットにアクセスするデバイスを利用できる限り、テクノロジーの運用にかかるコストは最小限で済みます。Ethereum のようなブロックチェーン上で効果を発揮するように構築されたウォレットも数多く存在します。
最も重要なのは、ブロックチェーンにより、ユーザーは国内でも海外でも送金するときに常に独自の具体的なデジタル IDを持ち運べるということです。このテクノロジーは根本的に、当初、既存の銀行にとって障害と考えられていた分野で優れています。
ブロックチェーンが優れているのは、一世代前には不可能に見えたことを完全に論理的にできることです。ビットコインは、そのブロックチェーン・フレームワークがなければ、世界を席巻することはなかったでしょうが、現在、その基盤となるテクノロジーは多くの業種・業務で利用が進められています。
統計によると、世界中の多くのコミュニティーは、依然として金融インフラの不足に苦しんでいます。完全に安全なアカウントで利用でき、国際的に転送できるようなアルゴリズムステーブルコインの登場は、私たちの進歩を進める唯一の実行可能な解決策となる可能性があります。このアルゴリズムにより、ユーザーは担保が不足しているアカウントの資本再構成のメカニズムを通じてステーブルコインをサポートし、同時に一定の手数料を受け取ることができます。幸いなことに、これは優れたものです。
貧困層の人々が最終的に財政管理を行うのに役立つ暗号通貨はまだ存在しないかもしれませんが、ブロックチェーンは最終的に銀行業務に包括性をもたらす環境を作り出す能力を十分に備えています。
