米国商務省の国家旅行観光局によると、2018年には9,300万人の米国人が海外を旅行しました。もちろん全員が携帯電話を持っていました。彼らが外国の地に降り立ったとき、彼らの携帯電話は外国のネットワークに接続されました。米国の通信事業者は、外国ネットワークを通じて海外で利用されたすべての通話、テキスト、またはデータに対して請求を行いました。バックエンドでは、外国のネットワーク・プロバイダーが、加入者にローカル・インフラストラクチャーを使用できるようにするために、米国のネットワーク・プロバイダーに料金を請求しました。
毎日、国または地域を問わず旅行している何百万人もの人々や、自宅やオフィスから他の国に国際電話をする何百万人もの人々に、このシナリオが繰り返されることを想像してみてください。これらのサービスに対して適切に相互課金するために、データ事業者が管理する必要のある金額を把握することができます。
毎月、何十億件もの取引が、競合当事者間の複雑な国際協定に基づいて追跡、検証、調整、決済される必要があります。これにより、ブロックチェーンによってオペレーションが効率化され、運送業者は手動プロセス、法的紛争、予期せぬコストの負担から解放されるという理想的なシナリオが実現します。
GSMAやITW GLFが支援するCommunication Blockchain Networkなどのいくつかの通信業界組織は、大量のトランザクションの管理のための最適なソリューションとしてブロックチェーンに関心を示しています。
この選択の主な理由は、業界全体の問題を解決するために、業界全体のソリューションを探しているためです。ブロックチェーンネットワークは、その分散型台帳テクノロジーを通じて、同じ分野の競合他社間で協力的な方法で共有基準を推進するために必要なリーチとガバナンスを提供できます。
さらに、ブロックチェーンは、共通の標準に基づいたオープンで相互運用可能なエコシステムを実現し、各プレーヤーが独自のデータを持ち込み、安全に共有し、ビジネス目標の達成に貢献できるようになります。
大量のトランザクションの清算と決済という特定のプロセスを詳しく見てみると、ブロックチェーンには事業者が直面する問題に完全に一致する機能があります。
ブロックチェーンにより、関係者はトランザクションごとに同じデータ（値、ボリュームなど）を確認できます。スマート コントラクトは複雑な契約をデジタル コードに変換するため、手動で実行する必要がなくなります。コンセンサス・メカニズムにより、決済プロセスの最終段階での紛争が軽減されます。
これらの機能により、通信会社は手動プロセスに費やす時間と労力を節約し、紛争に伴う現金を削減することができます。
電気通信業界は、モノのインターネットと5Gの登場により、歴史の中で最大の変化の1つに直面しています。どちらのテクノロジーもデータ置換への音声対応をサポートしています。これまで、大量のトランザクションの原動力は音声でしたが、現在では、IoTのインプットの生成におけるマシンの役割により、データの共有が拡大しています。
データの豊富さと増大により、通信事業者はビジネス価値を高めるために、その情報を保存、管理、交換するという課題に直面しています。ブロックチェーンは、データ アクセス制御 (最終ユーザーが生成したデータに誰がどのようにアクセスするかを決定できるようにする)、デバイス ID (ブロックチェーン、IoT、セキュリティを統合してネットワーク上のデバイスを記録し、有害な使用を防ぐ)、データ交換 (データ提供者がデータ消費者から報酬を得られるアクセス可能なデータのマーケットプレイスを作成する) などの価値が高く革新的なユース ケースを実現するプラットフォームになります。
通信業界はグローバルなエコシステムを強化しており、コラボレーションと創造性を促進するテクノロジーを求めています。ブロックチェーンは理想的な選択肢であり、効率性の向上と、これまでにない新しい機能を実現できます。