GSMAやITW GLFが支援するCommunication Blockchain Networkなどのいくつかの通信業界組織は、大量のトランザクションの管理のための最適なソリューションとしてブロックチェーンに関心を示しています。

この選択の主な理由は、業界全体の問題を解決するために、業界全体のソリューションを探しているためです。ブロックチェーンネットワークは、その分散型台帳テクノロジーを通じて、同じ分野の競合他社間で協力的な方法で共有基準を推進するために必要なリーチとガバナンスを提供できます。

さらに、ブロックチェーンは、共通の標準に基づいたオープンで相互運用可能なエコシステムを実現し、各プレーヤーが独自のデータを持ち込み、安全に共有し、ビジネス目標の達成に貢献できるようになります。

大量のトランザクションの清算と決済という特定のプロセスを詳しく見てみると、ブロックチェーンには事業者が直面する問題に完全に一致する機能があります。

ブロックチェーンにより、関係者はトランザクションごとに同じデータ（値、ボリュームなど）を確認できます。スマート コントラクトは複雑な契約をデジタル コードに変換するため、手動で実行する必要がなくなります。コンセンサス・メカニズムにより、決済プロセスの最終段階での紛争が軽減されます。

これらの機能により、通信会社は手動プロセスに費やす時間と労力を節約し、紛争に伴う現金を削減することができます。