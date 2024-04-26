私たちは、効果的なサポート・サービスを提供するためには、お客様の技術的な問題を理解することが最も重要であることを認識しています。企業は技術的な問題に対する迅速かつ正確な解決策を求めており、サポート・チームには深い技術的知識を持ち、アクション・プランを明確に伝えることが求められています。バーチャル・アシスタントなどの製品組み込み型のサポート・ツールやオンライン・サポート・ツールを使用して、顧客のセルフサービスで情報に基づく効率的なサポート・インタラクションを促進できます。

調査対象のCEOのうち85％が、生成AIは今後2年以内に顧客と直接やり取りするようになるだろうと予測しています。サイトやツールにセルフサービス検索を実装している企業は、生成AIの活用で指数関数的に強力になる可能性があります。生成AIは膨大なデータセットから学習し、ニュアンスを汲み取ったパーソナライズした応答を生成できます。質問の根底にあるコンテキスト（口調、感情、コンテキストなどの変数を考慮）を理解する能力により、AIはユーザーの特定のニーズに沿った応答を提供できるようになります。また、自動化により、交換部品を注文するためのチケット発行などのタスクを実行できます。

バーチャル・アシスタントだけでは解決できない話題が出てきた場合でも、自動化により、顧客を支援できるライブ・エージェントと簡単につなぐことができます。ライブ・エージェントにエスカレーションされた場合、AIが生成した会話履歴の概要が提供され、バーチャル・アシスタントが中断したところからシームレスに再開できます。

AIの開発者として、IBMは何千ものお客様と協力し、企業全体にテクノロジーを導入させ、新たなレベルの洞察と効率性を実現できるよう支援しています。当社の経験の多くは、自社のプロセスとツールにAIを導入したことから得られたもので、それを顧客エンゲージメントに役立てることができます。

当社のお客様企業は、より迅速な対応や、ダウンタイムと将来の問題の最小化につながるユーザー・ニーズを予測できる、合理化されたプロアクティブなサポート・プロセスが必要であるという声を上げています。