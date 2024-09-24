リチウムイオン電池は、その卓越したエネルギー密度や寿命の長さ、軽量な設計により、長年にわたり世界のEVバッテリー市場をリードしてきました。

リチウムイオン電池については、特に「熱暴走」のリスクに関連した安全上の懸念が依然として残っています。これは、バッテリーの温度が予期せず急上昇した場合に発生し、バッテリーが故障したり、火災になったり、さらには爆発を引き起こしたりするリスクがあります。

熱暴走は、過充電、過放電、高温への曝露、製造上の欠陥、内部短絡など、さまざまな要因によって発生する可能性があります。

熱暴走に対処するため、アリゾナ大学のチームは、リチウムイオン電池の温度急上昇を予測し防止する機械学習モデルを開発しました。

電気自動車には通常、数百個の密接したセルがモジュールに詰め込まれたバッテリー パックが搭載されています。1つのセルで熱暴走が発生すると、近くのセルも同様に加熱される可能性が高くなります。

「電池の温度が指数関数的に加速するため、連鎖反応が生じます」と、このプロジェクトの主な研究者であるBasab Ranjan Das Goswami氏は述べています。「もしそうなった場合、電気自動車のバッテリーパック全体が爆発してしまう可能性があります。」

チームは、時間と場所を考慮に入れる気象予測のフレームワークに触発され、熱暴走がいつどこで始まるかを予測するアルゴリズムを開発しました。研究者たちは、バッテリーセルに巻き付けられた熱センサーを使用して、過去の温度データを機械学習アルゴリズムに入力し、将来の温度を予測しました。

「ホットスポットの位置や熱暴走の始まりがわかれば、バッテリーが危険な段階に達する前に停止させる解決策を計画できる」とGoswami氏は述べています。

将来の潜在的な解決策としては、将来のホットスポットを検知し、安全スイッチを作動させてメインパックからの電気接続を遮断する早期警報システムが考えられます。