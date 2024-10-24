予防的サイバーセキュリティーにおけるAIの実証済みの3つのユースケース

複雑さと相互接続性の増大はセキュリティーチームにとってますます大きな悩みの種となっており、攻撃対象領域は手動の手段だけで監視できる範囲をはるかに超えて拡大しています。組織がマルチクラウドストラテジーを強化し、ソフトウェアの開発とデプロイメントに新しいSaaSツールやサードパーティのコードを導入するにつれて、課題はさらに深刻化します。

攻撃対象領域が拡大すると、ネットワークのやり取りが複雑化し、攻撃者が攻撃対象領域をエクスプロイトできる新たな潜在的な侵入ポイントが多数発生します。攻撃対象領域管理 (ASM) は、 根本的な複雑さに関係なく、AI搭載のリアルタイムの保護をデジタルインフラストラクチャにもたらします。

自動化されたASMは、攻撃対象領域に対する包括的な可視性を提供することで、手動による監査を大幅に強化します。さらに、AIは監視するデータから学習し、人間だけでは対応できない速度と規模で将来の検出結果を改善します。

ただし、ASMツールはターンキー・ソリューションとして提供されることが多く、通常は比較的簡単にデプロイできますが、その効果を最大化するためには、セキュリティーチームが生成する膨大なデータの流入を解釈する能力が不可欠です。