脆弱性を、デリバリーの遅延や本番環境への移行につながる前に、より早く発見するための実践的ガイド
現代のソフトウェア開発では、かつてないほど多くのコードと複雑さが付随します。AIが支援する開発ツールは、アプリケーション・ロジック、構成ファイル、およびインフラストラクチャー定義を数秒で生成できるようになりました。しかし、ほとんどのアプリケーションは、オープンソースのライブラリ、API、コンテナ・イメージ、およびインフラストラクチャー・アズ・コード（IaC）テンプレートからなる大規模なエコシステムを基盤として構築されています。
開発とデプロイメントのライフサイクルは、コードの作成とリリースにとどまらず、インフラストラクチャーのプロビジョニングと自動化されたDelivery Pipelineにまで拡張されています。その結果、リスクはもはやコードだけにとどまらず、ライフサイクル全体に及びます。
この新しいモデルはイノベーションを加速させ、効率性を向上させますが、新たな課題も生じます。すなわち、脆弱性、不適切な設定、漏洩した機密情報が、即座に把握されることなくコードベースに混入してしまう可能性があります。コードが正常にコンパイルされ、自動テストに合格した場合でも、依存関係、インフラストラクチャー構成、サービス統合全体に隠れたリスクが存在する可能性があります。さらに、多くの組織は依然として断片化されたツールと限定的なオートメーションで運用されており、開発とデプロイメントの両方における実行が遅くなっています。設定ミスは依然としてセキュリティー侵害の主な原因であり、一貫性のない標準は不要なクラウドの使用を促し、拡張性を妨げます。
テクノロジー研究グループであるOmdiaの調査は、開発環境がいかに急速に進化しているかを浮き彫りにしています。ほぼ3分の2の組織がすでに生成AI開発ツールを使用しており、半数以上がIaCを通じてクラウド・インフラストラクチャーをプロビジョニングしています。1
これらの進歩はスピードと拡張性を向上させますが、設定ミスやシステム・リスクの可能性も高まります。これらすべての問題の解決は、単に問題点を修正するだけではありません。重要なのは、両方のライフサイクルにわたって、リスクを早期に特定するための、よりプロアクティブで標準化・自動化されたアプローチを構築することです。これをうまく実行している組織は、より迅速に動き、コストを削減し、より安全で回復力のあるシステムを構築できます。
次の8つのプラクティスは、開発チームがリスクをより早く特定し、管理するのに役立ちます。
多くの従来のセキュリティー・チェックは、コードがすでに複数の開発パイプラインを動かした後に行われます。
脆弱性が遅れて発見された場合、開発者は以前の変更を見直す必要があります。そのため、セキュリティー・チームは大量の発見をトリアージする必要が生じます。チームは早期に特定できた問題を解決しますが、リリースのスケジュールが遅くなることがあります。
開発中のリスク検知を導入して、コードがまだ作成されている間にチームが脆弱性を特定できるようにします。開発コンテキストがまだ新しいうちに問題を解決することで、リスクがパイプライン全体に広がるのを防ぎ、コストのかかる後期段階における修復を減らすことができます。
開発者は、ほとんどの時間を統合環境やコード・リポジトリでの作業に費やしています。外部ダッシュボードや後の段階のレポートにのみ表示されるセキュリティーに関する洞察は、開発者が迅速に対応するために必要な背景情報が欠けたまま提供されることがよくあります。
リスクに関する洞察を開発者ワークフロー内に直接埋め込み、エンジニアがコードを作成またはレビューする際に潜在的な脆弱性を特定できるようにします。これらのセキュリティー調査結果では、次のことが強調される場合があります。
開発作業が発生するときにこれらのシグナルを早期に把握することで、チームは問題を早期に解決し、開発の進捗を維持することができます。
最新のアプリケーションは、アプリケーション・コード以外にも複数のコンポーネントに依存しています。オープンソース・ライブラリー、コンテナ・イメージ、インフラストラクチャー構成、API、デプロイメント・テンプレートはすべて、アプリケーションが本番環境で動作する方法に影響を与えます。アプリケーション・スタックの複数のレイヤーにわたる可視化により、リスクを効果的に検知できます。
これらの層をまとめて分析すると、分離されたコード・スキャンでは見落としがちな脆弱性を検知できます。
多くの現代ソフトウェア・リスクは、単一のコード内ではなくコンポーネント間の関係から現れます。例えば、脆弱な依存関係は特定のサービス露出と組み合わせて初めて悪用可能になることがあります。インフラストラクチャー構成によって、サービス間に新たなアクセス経路が意図せず生じてしまうことがあります。
アプリケーションの分散化とモジュール化が進むにつれて、これらの相互作用はより複雑になります。コード、依存関係、およびインフラストラクチャーがどのように環境全体で連携して機能するかを理解することで、アプリケーションのリスクをより包括的に把握し、従来のリスク検知方法では見逃す可能性のあるリスクを検知するのに役立ちます。
セキュリティー・ツールは、最新の開発環境全体で大量の調査結果を生成できます。しかし、すべての脆弱性が同じレベルのリスクを示すわけではありません。顧客向けサービスに影響する脆弱性は即時の修復が必要な場合がありますが、開発環境では同じ問題のリスクが低い場合があります。
脆弱性とアプリケーションの動作、インフラストラクチャーの露出状況、本番環境とを結びつけるコンテキストは、チームが最も大きな影響を及ぼす可能性のある問題に注力するのに役立ちます。実際のリスクに基づいて修復の優先順位を付けることで、開発チームとセキュリティー・チームは開発の進行を遅らせることなく、最もクリティカルな問題を迅速に解決できます。
ポイントアンドクリックのグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）またはカスタム・スクリプトによる手動プロビジョニングはエラーが発生しやすく、大規模に使用するには非効率的です。「ClickOps」プロビジョニングでは、デプロイメントの一貫性が失われ、再利用やチーム間のコラボレーションの機会がほとんどなくなります。
適切なインフラストラクチャー・フットプリントをモジュールで定義することで、オペレーション・チームは無駄で費用のかかる過剰プロビジョニングなしで必要なインフラストラクチャーをプロビジョニングできます。これにより、組織は承認され、安全で標準化されたインフラストラクチャーを効率的に提供できるようになります。このアプローチは以下によって可能になります。
迅速なプロビジョニングは大きな可能性をもたらしますが、組織はセキュリティーとコンプライアンスを維持し、オーバープロビジョニングを防ぐ必要があります。
IaCに関連する概念として、Policy as Code（PaC）があります。このアプローチでは、セキュリティー、コンプライアンス、その他のガバナンス規則などの組織のポリシーが、インフラストラクチャーと同様にコードとして表現されます。
そして、IaCと同様に、ポリシーをコード化することで、顧客はガバナンスの自動化、共同作業、監査を行うことができます。ここでの主要なメリットは、手遅れになってから事後的にではなく、非準拠のインフラストラクチャーが構築される前に、事前にポリシーを適用できることです。
PaCの実装方法。
インフラストラクチャーのプロビジョニングには、クラウド・リソースへの安全なアクセスが必要です。ただし、プロバイダーやロール全体で認証情報を管理することは、多くの組織にとって依然として重要な課題です。
ユーザーとシステムに必要な権限のみが付与されるように、アクセスは役割ベースの制御と最小権限の原則によって管理する必要があります。有効期間が長い静的シークレットを、動的に生成され有効期間が短い認証情報に置き換えることで、情報漏洩リスクを低減し、認証情報の再利用を制限し、認証情報のライフサイクル管理を簡素化できます。
このアプローチにより、セキュリティーが強化されるだけでなく、より厳格なアクセス制御を実施することができます。これにより、デプロイメント・ライフサイクル全体での認証情報漏洩の可能性を低減し、組織がコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。
ソフトウェア・システムは、開発プラクティスが加速するにつれて進化を続けています。その進化は今やデプロイメント段階にまで及んでいます。AIが生成したコード、オープンソースのエコシステム、プログラム可能なインフラストラクチャーにより、チームは強力なアプリケーションをかつてないほど迅速に構築できます。しかし同時に、開発とデプロイメントの両方にまたがる新たなリスク層も生じます。
開発ライフサイクルの早い段階でリスクに関する洞察を得られる組織は、開発段階の混乱を減らし、開発コンテキストがまだ新しいうちに開発者が問題を解決できるよう支援できます。標準化されたインフラストラクチャーのプロビジョニング、ポリシーの適用、動的な認証情報管理を通じて、このアプローチをデプロイメントにまで拡張することで、システムが本番環境に移行しても一貫してセキュリティー対策を適用できるようになります。
これらのプラクティスをライフサイクル全体に埋め込み、組織は環境のセキュリティーを強化し、運用の一貫性を改善し、規模拡大に合わせて制御を維持することができます。