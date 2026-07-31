現代のソフトウェア開発では、かつてないほど多くのコードと複雑さが付随します。AIが支援する開発ツールは、アプリケーション・ロジック、構成ファイル、およびインフラストラクチャー定義を数秒で生成できるようになりました。しかし、ほとんどのアプリケーションは、オープンソースのライブラリ、API、コンテナ・イメージ、およびインフラストラクチャー・アズ・コード（IaC）テンプレートからなる大規模なエコシステムを基盤として構築されています。

開発とデプロイメントのライフサイクルは、コードの作成とリリースにとどまらず、インフラストラクチャーのプロビジョニングと自動化されたDelivery Pipelineにまで拡張されています。その結果、リスクはもはやコードだけにとどまらず、ライフサイクル全体に及びます。

この新しいモデルはイノベーションを加速させ、効率性を向上させますが、新たな課題も生じます。すなわち、脆弱性、不適切な設定、漏洩した機密情報が、即座に把握されることなくコードベースに混入してしまう可能性があります。コードが正常にコンパイルされ、自動テストに合格した場合でも、依存関係、インフラストラクチャー構成、サービス統合全体に隠れたリスクが存在する可能性があります。さらに、多くの組織は依然として断片化されたツールと限定的なオートメーションで運用されており、開発とデプロイメントの両方における実行が遅くなっています。設定ミスは依然としてセキュリティー侵害の主な原因であり、一貫性のない標準は不要なクラウドの使用を促し、拡張性を妨げます。

テクノロジー研究グループであるOmdiaの調査は、開発環境がいかに急速に進化しているかを浮き彫りにしています。ほぼ3分の2の組織がすでに生成AI開発ツールを使用しており、半数以上がIaCを通じてクラウド・インフラストラクチャーをプロビジョニングしています。1

これらの進歩はスピードと拡張性を向上させますが、設定ミスやシステム・リスクの可能性も高まります。これらすべての問題の解決は、単に問題点を修正するだけではありません。重要なのは、両方のライフサイクルにわたって、リスクを早期に特定するための、よりプロアクティブで標準化・自動化されたアプローチを構築することです。これをうまく実行している組織は、より迅速に動き、コストを削減し、より安全で回復力のあるシステムを構築できます。

次の8つのプラクティスは、開発チームがリスクをより早く特定し、管理するのに役立ちます。