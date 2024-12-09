現在のところ、パロアルトNGFWのゼロデイ を積極的に悪用している行為者についてはほとんど知られていません。Palo Altoは、インターネットに公開されている限られた数の管理インターフェイスに対する攻撃を観察していますが、これらのキャンペーンの起源については依然として調査中です。
このような脆弱性には典型的には高価値の標的が関連づけられるため、国家が支援するグループや金銭的動機により動機づけられたグループの関与についての憶測が絶えません。研究者らは、ダークウェブで販売されている関連エクスプロイトへの言及に注目しており、この脅威の範囲がさらに拡大する可能性があることを示唆しています。
攻撃者は、ますます高度な施策、技術、手順（TTP）を活用して、インターネットに露出した管理インターフェースを侵害しており、多くの場合、従来の防御を回避しています。クリティカルなインフラストラクチャに対する管理制御を提供するこれらのインターフェースは、不正アクセスを取得したり、構成を操作したり、権限昇格の脆弱性をエクスプロイトしようとする攻撃者にとって格好の標的となります。
最新のデータは、問題のある傾向を示しています：サイバー犯罪者は、特に組織がベスト・プラクティスを遵守していないシナリオにおいて、そのような弱点を特定し、エクスプロイトすることに長けてきています。Palo Alto NGFWゼロデイの発見により、こうした高価値のエントリー・ポイントをターゲットとするために積極的に悪用される脆弱性が増えています。
Palo Alto Networksはパッチや脅威防止のアップデートに取り組んでおり、組織はリスクを制限するために断固とした行動をとる必要があります。これまで、管理インターフェイスの保護は、次の基本対策の組み合わせに依存してきました。
ただし、従来のアプローチの中には、高度な攻撃方法に直面した場合には効果が不十分であることが判明しているものもあります。
エクスポージャーの管理は、パッチの適用や基本的なハードニング対策にとどまりません。組織は、潜在的な脆弱性を特定して修正するために、事前対応型アプローチを採用する必要があります。
インターネットに接続された管理インターフェイスのエクスプロイテーションは、プロアクティブなセキュリティー対策の重要性をはっきりと思い出させてくれます。Palo Alto Networksなどのベンダーはパッチを通じて脆弱性に対処しますが、組織は攻撃対象領域を縮小するための措置を即座に講じる必要があります。アクセス制限、多層防御のデプロイ、継続的な脅威露出管理の導入は、敵対者に先んじるためには最も重要なことです。