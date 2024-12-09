最近の報告 では、Palo Alto Networksの次世代ファイアウォール(NGFW)管理インターフェースを標的としたクリティカルなゼロデイ脆弱性のエクスプロイテーションを確認しました。Palo Altoの迅速なアドバイザリと緩和ガイダンスは、修復のための出発点を提供しますが、このような脆弱性の広範な影響に対しては、世界中の組織が注意を払う必要があります。

インターネットに接続された管理インターフェースに対する攻撃の急増は、脅威の状況が進化していることを浮き彫りにしており、組織はクリティカルな資産を保護する方法を再考する必要があります。