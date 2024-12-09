セキュリティー

ゼロデイ・エクスプロイトがインターネット対応インターフェースのリスクの高まりを浮き彫りに

暗闇の中。コンピューターで作業する男性

共同執筆者

Jonathan Reed

Freelance Technology Writer

最近の報告 では、Palo Alto Networksの次世代ファイアウォール(NGFW)管理インターフェースを標的としたクリティカルなゼロデイ脆弱性のエクスプロイテーションを確認しました。Palo Altoの迅速なアドバイザリと緩和ガイダンスは、修復のための出発点を提供しますが、このような脆弱性の広範な影響に対しては、世界中の組織が注意を払う必要があります。

インターネットに接続された管理インターフェースに対する攻撃の急増は、脅威の状況が進化していることを浮き彫りにしており、組織はクリティカルな資産を保護する方法を再考する必要があります。

NGFWのゼロデイをエクスプロイトしているのは誰か

現在のところ、パロアルトNGFWのゼロデイ を積極的に悪用している行為者についてはほとんど知られていません。Palo Altoは、インターネットに公開されている限られた数の管理インターフェイスに対する攻撃を観察していますが、これらのキャンペーンの起源については依然として調査中です。

このような脆弱性には典型的には高価値の標的が関連づけられるため、国家が支援するグループや金銭的動機により動機づけられたグループの関与についての憶測が絶えません。研究者らは、ダークウェブで販売されている関連エクスプロイトへの言及に注目しており、この脅威の範囲がさらに拡大する可能性があることを示唆しています。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

管理インターフェースのターゲティングの傾向

攻撃者は、ますます高度な施策、技術、手順（TTP）を活用して、インターネットに露出した管理インターフェースを侵害しており、多くの場合、従来の防御を回避しています。クリティカルなインフラストラクチャに対する管理制御を提供するこれらのインターフェースは、不正アクセスを取得したり、構成を操作したり、権限昇格の脆弱性をエクスプロイトしようとする攻撃者にとって格好の標的となります。

最新のデータは、問題のある傾向を示しています：サイバー犯罪者は、特に組織がベスト・プラクティスを遵守していないシナリオにおいて、そのような弱点を特定し、エクスプロイトすることに長けてきています。Palo Alto NGFWゼロデイの発見により、こうした高価値のエントリー・ポイントをターゲットとするために積極的に悪用される脆弱性が増えています。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

リスクの軽減：何が機能し、何が機能しないのか

Palo Alto Networksはパッチや脅威防止のアップデートに取り組んでおり、組織はリスクを制限するために断固とした行動をとる必要があります。これまで、管理インターフェイスの保護は、次の基本対策の組み合わせに依存してきました。

  1. 信頼できるIPへのアクセス制限
     これは、依然として機密漏れを制限するための基礎です。特定の信頼できる内部IP所在地からのみアクセスを許可することで、組織は不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。Palo Alto や他のサイバーセキュリティー専門家は、この措置が最も効果的かつ暫定的な解決策であると強調している。
  2. ネットワークのセグメンテーションとジャンプ・サーバーの使用
     管理インターフェースをインターネットへの直接アクセスから分離し、管理トラフィックを安全なジャンプ・ボックスを介してルーティングすることで、クリティカルな保護層がさらに追加されます。攻撃者がさらに先に進むにはジャンプ・ボックスへの特権アクセスが必要となるため、エクスプロイテーションがかなり困難になります。
  3. 脅威の検知と防止
     既知の攻撃シグネチャをブロックするように設定された侵入検知システムやファイアウォールといった脅威インテリジェンスや防止ツールを活用することで、新たな脅威に対するリアルタイムの防御を実現することができます。
  4. 多要素認証（MFA）
    管理アクセスに MFA を適用すると、認証情報が侵害された場合でもリスクを軽減できます。

ただし、従来のアプローチの中には、高度な攻撃方法に直面した場合には効果が不十分であることが判明しているものもあります。

  • 静的IP制限だけの場合： IP制限はクリティカルですが、攻撃者が信頼できるIPを侵害したり同じネットワーク内の他の脆弱性をエクスプロイトしたりすると、その制限が損なわれる可能性があります
  • 古いソフトウェアとレガシー・システム： 多くの組織は依然として」、最新のセキュリティー機能に対する堅牢なサポートなしにレガシー・システムを運用しています。これらのシステムは、高度なTTPに対する防御において最も弱いリンクになることがよくあります。
  • 境界防御への過度の依存： ゼロトラスト 原則を実装せずに、ファイアウォールなどの 境界防御だけに依存することは、攻撃者が悪用できるギャップを残すことになります。

脅威エクスポージャー管理

エクスポージャーの管理は、パッチの適用や基本的なハードニング対策にとどまりません。組織は、潜在的な脆弱性を特定して修正するために、事前対応型アプローチを採用する必要があります。

  • 資産の発見と継続的スキャン： インターネットに接続するインターフェイスを検知し、攻撃対象領域をマッピングするための定期的なスキャンは極めて重要です。たとえば、組織はスキャン・ツールを利用して、意図せずインターネットに公開された構成ミスやインターフェースを特定できます。
  • 脆弱性管理: すべての脆弱性が同じレベルのリスクをもたらすわけではありません。認証バイパスやリモート・コード実行の欠陥のような重大な弱点を優先して、修復を行う必要があります。
  • インシデント対応準備： ゼロデイで確認されたエクスプロイテーションのスピードを考慮した場合、強固なインシデント対応計画を持つことで、侵害が発生した場合に迅速な封じ込めと復旧が可能になります。

組織への教訓

インターネットに接続された管理インターフェイスのエクスプロイテーションは、プロアクティブなセキュリティー対策の重要性をはっきりと思い出させてくれます。Palo Alto Networksなどのベンダーはパッチを通じて脆弱性に対処しますが、組織は攻撃対象領域を縮小するための措置を即座に講じる必要があります。アクセス制限、多層防御のデプロイ、継続的な脅威露出管理の導入は、敵対者に先んじるためには最も重要なことです。