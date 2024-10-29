IBM Researchのオープンソース・バイオメディカル基盤モデル

IBM Researchは2つの生物医学基盤モデルをオープンソース化し、科学界に創薬のための強力なツールを提供しています。

このモデルには、シーケンス、グラフ、画像などのさまざまなモダリティー（シーケンス、グラフ、画像など）が含まれており、複数の領域（ターゲット、小分子、生物製剤を含む）をカバーしているため、公開空間における他のモデルよりも優位に立っています。

IBM研究の医薬品発見用AI担当ディレクター、Michael Rosen-Zvi氏は、「既存のモデルの主な課題でありギャップは、複数のモダリティーからの情報を集約し、複数のドメイン間で連携させる方法に取り組むことです」と述べています。「私たちは、オープンソースのモデルとその背後にある方法論によって、これらのギャップに取り組んでいます」生成AIを使うと、時間とコストがかかりがちな従来の医薬品開発を合理化できます。通常、開発プロセスには4つのクリティカルな段階があります。つまり、疾患に関連する標的タンパク質の同定、この標的との相互作用により症状の予防または治癒が可能であることの確認、標的と相互作用する低分子または生物学的治療法の発見、および候補治療法の最適化です。

「最終的には、私たちのモデルは科学的発見をより迅速に、大規模に推進する可能性があると確信しています」と、IBMフェロー兼ヘルスケア・アンド・ライフサイエンス・リサーチ・ディレクターのJianny Hu氏は述べています。

研究者らは、両方のモデルをオープンソースにするという決断も、安全で責任あるAI基盤モデルはオープンで開発される必要があるという確信から生じた、と述べています。そのため、IBM Researchはボストン大学、Red Hat、クリーブランド・クリニックと共同で、創薬におけるオープンソース AI アプリケーション専用の新しい AI アライアンス ワーキンググループでの作業を開始しました。2024年10月30日にボストン大学で開始される予定です。「オープンソースによって、コミュニティーは最も優秀な頭脳を集め、創薬のための計算手法における現在のギャップに対処することで、最も困難な問題に協力して取り組むことができます」とRosen-Zvi氏は言います。