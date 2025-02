マネージドで手間なくシンプルにご利用いただける待望のVMware新サービスが東京リージョンに上陸

IBM Cloud for VMware Solutionsではこれまで、幅広いサービスラインナップでお客様のミッションクリティカルなワークロードを支えるクラウド基盤を提供してきました。

お客様自身が管理者権限を持ち、運用できる VMware Cloud Foundation for Classic (VCF for Classic) および VMware Cloud Foundation for VPC (VCF for VPC) が、複数のリージョンで利用可能でした。さらに、新しいマネージドサービスである VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) が、今回東京リージョンで利用可能になりました。東京は、ダラス、ワシントンD.C.、フランクフルトに続き、世界で4番目の拠点として提供が開始され、現在はロンドン、シドニー、トロントを加えた合計7拠点で展開されています。

サービス内容については下記サイトもご覧ください。

https://www.ibm.com/jp-ja/products/vmware/managed-services

このサービスは、IBMのハイブリッドクラウド戦略とVMwareの機能を組み合わせ、お客様がVMwareワークロードを迅速にデプロイし、リスクを抑えながらクラウド移行およびモダナイゼーションを加速させることを目的としています。