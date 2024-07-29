マネージドで手間なくシンプルにご利用いただける待望のVMware新サービスが東京リージョンに上陸

VCFaaSには以下の特長があります。

１．マネージドサービス

●VMwareレイヤーに対する運用保守をIBMが提供。

２．高可用性

●99.99%の可用性。

●ミッションクリティカルなワークロードに適した信頼性の高いインフラ。

３．シングルテナントとマルチテナントを提供

●シングルテナント

・複数プロファイルのIBM Cloud Bare Metal Serversを提供し、柔軟にリソース構成を選択可能。

・ハイパフォーマンスとセキュリティを確保。

・専用インスタンスでの運用管理。

●マルチテナント

・1VMから利用可能。

・数分で利用開始。

・オンデマンドタイプは時間課金で利用可能。

・リサーブドタイプは月額課金で利用可能。

４．柔軟なスケーラビリティ

●ビジネスの成長に応じてリソースをスケールアップまたはスケールダウン可能。オンデマンドで必要なリソースを迅速に追加可能。

キャンペーン

現在、VMware Cloud Foundation as a Serviceを1年または3年契約で新規にご利用開始いただいた場合、最大50%オフでご利用いただけます。また、新規にIBM Cloud for VMware Solutionsご利用開始いただいた場合、VMwareワークロード移行用として最大20万米ドルのクレジットが適用されるキャンペーンを実施中です。詳細は下記をご覧いただくか、IBM担当者までお問い合わせください。

https://www.ibm.com/blog/announcement/attention-new-clients-exciting-financial-incentives-for-vmware-cloud-foundation-on-ibm-cloud/

また、VCFaaSをオーダーする際にプロモーションコード「VCFAAS1000」を入力いただくと、最長60日間、最大USD 1,000のリソースをご利用いただけます（コードは、ご利用金額がUSD 1,000を超えるか、ご利用開始から60日間が経過するかのいずれか早い方のタイミングまで有効です）。

まとめ

VMware Cloud Foundation as a Serviceは、お客様がクラウド環境でのVMwareワークロードの管理と運用をシンプルかつ効率的に行うための強力なツールです。このサービスにより、お客様はビジネスのニーズに応じた柔軟なクラウド戦略を実現し、競争力を高めることができます。