IBM Cloudでは、IBM Cloud for VCF as a Serviceを初めて使うお客様を対象に、1,000米ドルのプロモーション・クレジットを期間限定で提供しています。フルマネージドのVMwareプラットフォームと、可用性が高くスケーラブルなVMwareソリューションとの組み合わせが、サービスとして(-as-a-Service)提供されるメリットを体験してください。IBM Cloud for VCF as a Serviceは、オンデマンド(時間単位)と予約(月単位)の課金オプションで提供されます。



クレジットの有効期間は、アカウントにコードを適用した日から、IBM Cloud for VCF as a Serviceの従量消費に対して45日間となります。このオファーは、IBM Cloudを初めてご利用になるお客様を対象とし、VCF as a Serviceのシングルテナントとマルチテナントの両方のモデルに適用が可能です。

プロモーション・コード「VCFAAS1000」を使用して、IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service - Multitenant(マルチテナント)を開始するには、以下の手順に従ってください。

ステップ1. IBM Cloudで従量課金制またはサブスクリプション・アカウントを作成します。詳細はこちら

ステップ2. IBM Cloudコンソールで、「プロモーションとクレジット」ページに移動します。サイドパネルにVCFAAS1000と入力して、「確認」をクリックします。確認後、「適用」をクリックして、プロモーション・コードを適用します。

ステップ3.こちらでインスタンスをプロビジョニングします

オファーの適用条件

プロモーション・コードは、お客様アカウントごとに1回、IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Serviceのみを対象としてご利用いただけます。1,000米ドルのクレジットは、このオファーでのみ使用でき、他のオファーと併用することはできません。状況により、本オファーをご利用いただけない場合がございます。