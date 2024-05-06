SAP ERPモダナイゼーションに向けた基盤構築

SAP ERPアプリケーションとインフラストラクチャーのモダナイゼーションの両方を伴うS/4HANAプログラムの導入を何百件も成功させてきたIBMには、Rapid Discoveryと呼ばれる明確に定義されたアプローチがあります。このアプローチは、 SAP ERP モダナイゼーションの目的、理由、方法を決定するのに役立ち、インフラストラクチャに依存しません。AIX、IBM i、Linux、またはWindowsのいずれでSAP ERPを実行する場合でも、アプローチは同じです。IBMの部門横断的な専門家チームは、革新的なツールとフレームワークを使用して、次の6つの重要な要素で構成される変革的な基盤を構築しています。

Enterprise機能モデル- ERP実装の範囲を定義するビジネスプロセス階層に関する合意と、将来のビジネスプロセスにおけるビジネス要件の定義 ガバナンス・モデル — 主要な役割、責任、意思決定権限を含む、プログラムの監視と実施のための明確な構造、フレームワーク、運用モデル ビジネス価値— プログラムの具体的なメリットを定量化し、それを実装コストと比較する、トランスフォーメーションの変更に関する財務上のケース 実装ロードマップ — 主要なアーキテクチャー上の決定、サービスの範囲、データ・ストラテジー、およびトランスフォーメーションの実装ロードマップを明確に説明 経営陣の調整 —トランスフォーメーションの目的、優先順位、今後の道筋、責任、およびビジネス上のメリットに関する全社の経営陣の調整 サステナビリティー・フレームワーク — ERPストラテジー全体に持続可能な目標を整合させ、規制要件に対する信頼できる唯一の情報源によるデータ・アクセスを可能にする

Rapid Discovery の一環として、当社は以下のイネーブラーに関連する問題の解決についてもクライアントを支援します。

最新のエンタープライズ・アーキテクチャ —アプリケーションの合理化やRISEまたは非RISEクラウドストラテジーの戦略的方向性を含む、将来状態のエンタープライズアーキテクチャを設計する

データと分析 —データの準備の現状を判断し、SAP S/4HANAへの移行をサポートして活用するための最適化されたデータと分析ストラテジーを策定する

セキュリティーと制御 — レビューした後、セキュリティーと制御のアーキテクチャーを定義する

チェンジ・マネジメント—ERPのトランスフォーメーションに関連する組織のチェンジ・マネジメントの機会と影響を明らかにして理解し、ユーザーによる採用と価値の実現を解き放つための高度なアプローチを開発する

SAP ERPモダナイゼーションのためのこの明確に定義されたディスカバリー・プロセスは、現在のSAP ランドスケープを評価し、あるべき状態を定義し、ビジネス・ケース、運用モデル、最新のエンタープライズ・アーキテクチャーに整合させるのに役立ちます。