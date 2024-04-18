NISTサイバーセキュリティー・フレームワーク2.0の解明

最初の2つのCSFバージョンでは、重要なインフラストラクチャーを優先していました。他の業種・業務や機関もこのフレームワークを採用していますが、主に重要なインフラストラクチャー分野におけるサイバーセキュリティーの影響を軽減するために設計されました。

しかし、このフレームワークが広範に採用されたことで、慣行とプロセスがあらゆる分野や業界の公共組織や民間組織に適用されることが明らかになりました。その結果、NIST CSF 2.0は、あらゆる規模や種類の企業に広く適用できるベスト・プラクティスを提供します。

たとえば、新しいCSFでは、すべての企業に対して、現在のサイバーセキュリティー体制と目標とするサイバーセキュリティー体制を説明する組織プロファイルを作成することを推奨しています。これにより、企業は目標を設定し、それらの目標を達成するために必要な実践を定義できます。新しいフレームワークでは、コミュニティー・プロファイルの役割も強調されています。これらのプロファイルは、同じセクターまたはサブセクターを占有している、同様のテクノロジーを使用している、または同様のタイプの脅威を経験する複数の組織で共有されるサイバーセキュリティーの利益と目標に取り組むために作成されます。