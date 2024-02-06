世界の大手エネルギー企業の90%を襲った第三者による侵害

事業拡大に注力する場合、エネルギー企業は多くの場合、複数のサードパーティベンダーに専門サービスを依頼します。これらの外部パートナーは、ソフトウェアから物流プロバイダーに至るまで、それぞれ独自のセキュリティ構成を持ち込みます。

こうしたコラボレーションにはメリットもありますが、新たなセキュリティの抜け穴も生じます。侵害されたベンダー システムは、サイバー犯罪者がパートナーのデータ ネットワークに侵入するためのゲートウェイとして機能する可能性があります。

サイバー侵害の増加につながるもう1つの重要な要因は、エネルギー部門のデジタル化への対応です。IoT（モノのインターネット）デバイス、クラウド・コンピューティング、機械学習などのテクノロジーの統合には、数多くのメリットがありますが、攻撃対象の領域も拡大します。

多くのエネルギー企業が成長を優先する中、サプライチェーンのセキュリティーを徹底的に把握し続けることは後回しにされることがよくあります。このような監視の不足により、クリティカルな弱点が検知されないままになる可能性があり、脆弱性に先手を打って対処する上で課題が生じています。これらの見落とされがちな領域は、サイバー攻撃者がセキュリティギャップをエクスプロイトする主な標的となり得ます。