世界の大手エネルギー企業の90%を襲った第三者による侵害

SecurityScorecardの新しいレポートによると、世界の主要なエネルギー企業の間で驚くべき傾向が見られ、過去1年間で90%が第三者によるデータ侵害に遭っています。これらの企業が日常生活の中で果たす重要な役割を考えると、この統計は特に懸念されます。
デジタル システムへの依存度が高まるにつれて、インフラストラクチャ ネットワークへの攻撃が増加します。このことは、エネルギー企業が自社のネットワークと顧客情報を保護するために積極的なアプローチを採用する必要があることを浮き彫りにしています。
2023年、エネルギー業界は、第三者によるデータ侵害が著しく増加したことを特徴とする重大な課題に直面しました。これらの事件は機密情報の漏洩にとどまらず、業界のセキュリティプロトコルに疑問を投げかけるものとなりました。侵害の内容は多岐にわたりましたが、経済的損失、評判の低下、顧客の信頼の低下を招く結果となりました。
このレポートの主な調査結果には次のようなものがありました。
この侵害の急増により、業界はセキュリティ対策を強化する必要に迫られており、将来のインシデントに対する防御がより強力になる可能性があります。
事業拡大に注力する場合、エネルギー企業は多くの場合、複数のサードパーティベンダーに専門サービスを依頼します。これらの外部パートナーは、ソフトウェアから物流プロバイダーに至るまで、それぞれ独自のセキュリティ構成を持ち込みます。
こうしたコラボレーションにはメリットもありますが、新たなセキュリティの抜け穴も生じます。侵害されたベンダー システムは、サイバー犯罪者がパートナーのデータ ネットワークに侵入するためのゲートウェイとして機能する可能性があります。
サイバー侵害の増加につながるもう1つの重要な要因は、エネルギー部門のデジタル化への対応です。IoT（モノのインターネット）デバイス、クラウド・コンピューティング、機械学習などのテクノロジーの統合には、数多くのメリットがありますが、攻撃対象の領域も拡大します。
多くのエネルギー企業が成長を優先する中、サプライチェーンのセキュリティーを徹底的に把握し続けることは後回しにされることがよくあります。このような監視の不足により、クリティカルな弱点が検知されないままになる可能性があり、脆弱性に先手を打って対処する上で課題が生じています。これらの見落とされがちな領域は、サイバー攻撃者がセキュリティギャップをエクスプロイトする主な標的となり得ます。
クリティカルなインフラストラクチャー組織は、第三者による侵害に注意する必要があります。こうしたインシデントは、財務の安定だけでなく、運用有効性や社会的イメージも危険にさらすためです。
データ侵害による経済的影響は甚大です。その出費は、侵害の検知と修正にかかる即時の支出から、規制上の罰則や影響を受けた組織に対する法的措置まで多岐にわたります。2023年におけるデータ漏洩のコストに関するIBMの最新レポートによると、昨年のこの種のインシデントによる平均的な金銭的打撃は445万米ドルに達し、過去3年間で15% 上昇しました。
第三者による侵害は、運用プロセスに深刻な混乱をもたらす可能性があります。すなわち、一定期間の稼働停止や生産性の低下につながる可能性があります。極端なケースでは、組織が状況を管理するために業務を完全に停止する必要がある場合があります。こうした稼働停止は、広範囲に及ぶ社会的影響につながる可能性があるため、電気、水道、交通などの必要不可欠なサービスを担当する組織にとっては深刻です。
第三者による侵害は財務上および業務上の影響をもたらすだけでなく、企業の評判にもリスクをもたらします。信頼は非常に重要であり、失われた場合に、再び構築するのが非常に困難になる場合があります。これは、機密情報を保護する組織の能力に疑問を投げかけ、将来のビジネス成長に影響を与えます。
第三者による侵害に対する懸念が高まる中、エネルギー業界の企業は手をこまねいているわけではなく、こうした脅威から身を守るために、より強力なセキュリティ対策を実施しています。以下は、いくつかの企業が行っている対策です。
サードパーティーのリスクを軽減するには、徹底的なベンダー評価を行う必要があります。このステップは、パートナーのセキュリティ プロトコルとプラクティスが会社の基準を満たしていることを確認するために不可欠です。これには、データ保護ポリシー、インシデント対応計画、規制の順守、財務状況などのセキュリティ慣行のアセスメントが含まれます。
サードパーティー・リスク管理の重要なコンポーネントには、外部ベンダーのシステムとネットワークの継続的な監査と監視が含まれます。この継続的な監視は、企業がベンダーのリスクプロファイルの変化を検知し、潜在的な脅威をより迅速に特定するのに役立ちます。リアルタイム監視ツールを利用して、異常なアクティビティや日常的な監査に関する即時のアラートを監視し、確立されたセキュリティー基準をベンダーが一貫して満たせるようにしましょう。
サードパーティとの通常のビジネスでは、データを安全に共有することが重要な懸念事項です。企業は、データ暗号化、安全なファイル転送システム、厳格なアクセス管理などの安全なデータ転送プロトコルを採用する必要があります。
ネットワークのセグメンテーションは、サードパーティのリスクを軽減するためのもう 1 つの重要な戦略です。これは、ネットワークを個別のセグメントに分割し、それぞれを特定のセキュリティー対策で保護し、潜在的な侵害の影響を局所化して制限します。
最近のサードパーティー・ベンダーに対する攻撃の増加は、サードパーティーのリスク管理ストラテジーを常に更新し改善することの重要性を浮き彫りにしています。これらの戦略を定期的に見直し、強化することで、企業は潜在的な脅威を未然に防ぎ、顧客データのセキュリティを確保することができます。