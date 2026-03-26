「GPUの消費電力、8割減」の先へ――ゲットワークス社のGXデータセンター進化論

「地域密着コンテナ型データセンター」が注目を集めています。生成AIの普及に伴い、多くの企業の「生命線」になりつつあるGPUインフラの確保。その答えの一つを示したのが株式会社ゲットワークス（以下「ゲットワークス」）です。

「GPUの消費電力、8割減」という同社とIBMの実証実験を報じた2025年12月の電氣新聞の記事は、業界で大きな話題となりました。

記事では主に次の点が示されました。

1. コンテナ型データセンター事業者のゲットワークスと日本IBMの実証実験で、GPU消費電力を従来比約8割削減(NVIDIA H200 x 8基、特定ワークロード条件下での参考値)

2. 削減は、監視ソフト「IBM Instana（インスターナ）」によるGPU稼働の可視化と、それに基づく運用者の判断による無駄な処理や不要な電力消費の制御最適化によるもの

3. AI処理に不可欠なGPUは電力負荷が大きく、世界的なデータセンター電力需要増の中で効率化が課題

4. 電力削減は運用コスト低減だけではなく、CO₂排出抑制などの社会価値にも寄与





そして2026年1月、ゲットワークスはこの実証結果を受けてIBM Instanaを正式に導入し、本番運用を開始しました。現在、GPU１基単位の電力・温度・利用率を24時間365日リアルタイムに監視する体制が稼働しています。



生成AIの拡大は、データセンターの在り方そのものを問い直しています。規模拡大と一極集中を前提とする従来モデルでは、環境負荷や地域格差の拡大を招きかねません。

そんな中で、「自然とテクノロジーの共進化」を掲げ、分散型・地域共生型モデルを推進しているのがゲットワークスです。

社会的関心の高さを表すかのように、取材当日はNHKのテレビクルーも特別番組の撮影に。今回、取材を受けていただいたゲットワークス システムマネージャ/AIエキスパート 境川 章一郎氏には、日本IBMとNHKの取材を同時並行で受けていただきました。