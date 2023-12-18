DNSトラフィック・ステアリングがハイブリッドおよびマルチクラウド・ネットワーキングのビジネス価値を拡大する方法

Gartnerは、「クラウド・ハイプ・サイクル」の最新版で、マルチクラウド・ネットワークの運用状況を「期待が膨らむピークにあり、『失望の谷』に危険なほど近づいている」と位置づけています。これは、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの両方のネットワーキングの現状を総体的なレベルで反映しているかもしれませんが、Gartner社のアセスメントの根底には多くのニュアンスが潜んでいます。
課題は、ハイブリッドとマルチクラウドがネットワークの現在であり未来でもあるということです。それは、過大な期待、深い失望、啓発的な啓示、そして驚くべき生産性をすべて同時に生み出しているように見える分野です。これが何を意味するのかについて、もう少し深く掘り下げてみましょう。
ほとんどのアプリケーション、サービス、コンテンツ・ストリームは、すでに複数のクラウドやハイブリッド環境から提供されています。IBM® NS1®がこうした資産の多くを担う権威DNSであることから、私たちはこのことを知っています。IBM®の内部データセットによると、お客様の80%が複数のクラウド・プロバイダーにワークロードを格納しています。
いずれにせよ、複数のクラウドが利用可能であることは、アプリケーションやサービス、コンテンツを複数のクラウドにまたがって配信することと同じではありません。
IBM NS1 CONNECT®のインフラストラクチャーを通過するアプリケーション・トラフィックは、クラウドがほぼ常にサイロ化された方法で使用されていることを示しています。複数のクラウドでは、シングルユースのアプリケーションを並行して配信することがよくありますが、複数のクラウドから同時に同期してアプリケーションを配信するユースケースはまれです。
一例として、ある大企業顧客は、AWS、Azure、GCPの「ビッグ3」からTencentやDigitalOceanのような小規模プロバイダーまで、9つの個別のパブリッククラウドを使用しています。これらのクラウドに関連付けられたDNSレコードにおいて、クラウド・プロバイダー間の重複がゼロであることがわかりました。すべてのレコードは単一のクラウドのみを対象としていました。
アプリケーションのワークロードはすでに単一クラウドまたはハイブリッド環境の利点を活用していますが、次のステップは、複数の環境（クラウド、エッジ、オンプレミス・インフラストラクチャーを含む）の利点を同時に活用することです。理想的には、これは、ポリシーを使用して環境全体の接続の決定を実行する抽象化された管理レイヤーを通じて実現されます。アプリケーションの接続性に対する分散アプローチのメリットは明らかです。
クラウド固有のマイクロサービス独自の価値は、アプリケーション全体を1か所に格納する必要なく、アプリケーション・ワークロードの特定の部分に適用できます。つまり、ベンダー・ロックインを引き起こすことなく機能を強化する「ベスト・オブ・ブリード」アプローチです。
クラウド・サービスのレイテンシーは刻々と変化する可能性があり、地理的状況、ルーティング・パス、サービスの可用性など、さまざまな要因によって左右されます。マルチクラウドアプローチにより、企業はいつでもアプリケーションに最適なパフォーマンスの環境を選択できます。
アプリケーションの配信コストは、クラウド・プロバイダーによって大きく異なります。特に、ベースライン使用量のコミットメントは、アプリケーションをエンドユーザーの画面に表示するための全体的な費用の決定に強力な役割を果たす可能性があります。マルチクラウドアプローチは、特定の瞬間に最も安価なオプションを提供し、全体的な配信コストを削減します。
ダウンタイムやサービスの廃止がになったとき（将来的には起こるでしょう）、ネットワーク管理者はアプリケーションのトラフィックを代替のワークロードに誘導する柔軟性が必要です。真のマルチクラウド配信フレームワークにより、単一のクラウドが利用できない場合でも、アプリケーションの実行を継続できます。
NS1®は、複数のバックエンド・インフラストラクチャー・ベンダーからアプリケーション、サービス、コンテンツを配信することの価値を長年にわたって認識してきました。私たちは長年にわたり、お客様が複数のインフラストラクチャー・レイヤーを処理できるように支援してきました。これらのお客様は、当社の革新的なトラフィック・ステアリング機能を使用して、関心のあるビジネス・メトリクスを改善しています。
非常にきめ細かいリアルユーザー監視（RUM）データを活用し、トラフィックを最高のコストで最も低いレイテンシーを提供する配信CDNやクラウドに誘導することで、これらのお客様の性能向上を支援してきました。NS1®の可用性モニターから得られるデータを使用して、システム停止やサービスの廃止を回避しながらトラフィックを誘導することで、アプリケーション（と増収）の動作を維持しました。
NS1®がIBM®の一部となった今、私たちはDNSトラフィック・ステアリングの実証済みの価値をネットワーク・スタックの奥深くまで拡張し始めています。NS1®のトラフィック・ステアリングは、クラウドとエンドユーザーの間の最適な接続を見つけます。IBM Hybrid Cloud Mesh は、クラウド・ベースのアプリケーションワークロード間の内部接続性を最適化します。この2つのソリューションを組み合わせることで、あらゆる接続ポイントでパフォーマンス、コスト、可用性が最適化されたアプリケーションを実現できます。
マルチクラウドネットワーク運用ソフトウェアの市場は急速に進化しています。スタートアップ企業の多くが、業種・業務を定める大規模な一連の顧客課題を解決しつつあります。しかし、これらのスタートアップ企業が取り組むために選択した課題の範囲を見ると、それは驚くほど狭いです。
新たなマルチクラウド・ネットワーキング・ソリューションのほぼすべては、社内向けのユースケース向けにクラウド間の接続を最適化することに重点を置いています。最適化された接続をエンド・ユーザーに拡張することは、ほとんど後付けであり、これらのベンダー・エコシステム以外のネットワークはほとんどありません。IBM®はより包括的な見方をしています。NS1®の権威DNSネットワークをIBM®のハイブリッドクラウド接続ソリューションに接続することで、IBM®はユースケースに関係なく、エンドツーエンドで最適化された接続を提供しています。
接続高速化、ネットワーク配信コストの削減、ネットワーク・レジリエンスの向上、可用性の向上の価値は、ファイアウォールの内側に限定されません。これは、より優れたパフォーマンスで常時稼働し、より低コストで提供されるアプリケーションを通じて、エンド・ユーザー・エクスペリエンスにまで広がります。これは、より高い顧客満足度、より高い顧客維持率、より高い顧客一人当たりの収益を備えたアプリケーションを意味します。
社内ネットワークからエンド・ユーザーに至るまで、ハイブリッドクラウド・アプリケーションの配信チェーンのあらゆる時点で接続を最適化することで、多くの顧客価値が引き出せると考えています。このビジョンの実現に向けた今後の展開にご期待ください。
