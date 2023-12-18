DNSトラフィック・ステアリングがハイブリッドおよびマルチクラウド・ネットワーキングのビジネス価値を拡大する方法

ほとんどのアプリケーション、サービス、コンテンツ・ストリームは、すでに複数のクラウドやハイブリッド環境から提供されています。IBM® NS1®がこうした資産の多くを担う権威DNSであることから、私たちはこのことを知っています。IBM®の内部データセットによると、お客様の80%が複数のクラウド・プロバイダーにワークロードを格納しています。

いずれにせよ、複数のクラウドが利用可能であることは、アプリケーションやサービス、コンテンツを複数のクラウドにまたがって配信することと同じではありません。

IBM NS1 CONNECT®のインフラストラクチャーを通過するアプリケーション・トラフィックは、クラウドがほぼ常にサイロ化された方法で使用されていることを示しています。複数のクラウドでは、シングルユースのアプリケーションを並行して配信することがよくありますが、複数のクラウドから同時に同期してアプリケーションを配信するユースケースはまれです。

一例として、ある大企業顧客は、AWS、Azure、GCPの「ビッグ3」からTencentやDigitalOceanのような小規模プロバイダーまで、9つの個別のパブリッククラウドを使用しています。これらのクラウドに関連付けられたDNSレコードにおいて、クラウド・プロバイダー間の重複がゼロであることがわかりました。すべてのレコードは単一のクラウドのみを対象としていました。