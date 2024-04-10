アプリケーション提供の未来はモダナイゼーションから始まる

IDCは、2025年までに7億5,000万のクラウドネイティブが構築されると予測しています。アプリケーションがどこでどのようにデプロイされるかは、市場投入までの時間と価値の実現に影響を与えます。アプリケーションが置かれた環境は複雑であり、企業は新しいクラウドネイティブ機能を提供しながら、既存のインフラストラクチャを維持し、モダイナイズするという課題に直面しています。経営幹部の4人に3人が、組織内のシステムがバラバラで、スキルやリソース、共通の業務慣行が不足しているため、事業目標が達成できないと回答しています。
経営幹部は、モダナイズが必要であることを認識しています。実際、IT幹部の 83% が、モダナイゼーションが組織の戦略の中心であると感じていますが、組織に必要なワークフロー (アプリケーション、データ、基礎となるシステムを含む) がモダナイズされていると答えたのは 27%にとどまっています。しかし、モダナイゼーションを優先するCIOが、ビジネス・トランスフォーメーションからより大きな利益を得られることは明らかです。
ソフトウェアはあらゆる領域の生命線となっています。AI、ML、ハイブリッドクラウド、DevSecOpsの出現により、この影響は指数関数的に増大し、さらなる進歩が見込まれています。組織は、常に変化する顧客のニーズに合わせて革新し、満たすことができるように、今日のテクノロジーに遅れずについていく必要があります。
各組織は、成長するだけでなく生き残るために、最新の革新的なソフトウェア手法を採用して優位に立とうとしています。イノベーションへの迅速な適応と導入に失敗したために、多くの組織がテクノロジーマップから姿を消しました。
世界は急速に変化しており、この変化を実現する最大の要因はテクノロジーです。組織は重要な課題に対処するため、完全な柔軟性が必要です。具体的には以下のような問いがあります。
上記の質問に対する回答が否定的であれば、競合他社に遅れをとっていることになります。開発者ツールとアジャイル・プロセスを採用して、スピードを高め、これらの問題に対処しましょう。
生産コストを削減することで、新しいビジネス目標に早く適応し、俊敏性を高めることができます。あらゆる面でコスト削減が不可欠です。自動化により、機能の迅速なリリース、フィードバックループの高速化、待機時間と調整時間の削減、高品質なテストフレームワーク、耐障害性の高いプラットフォーム、容易かつ迅速なアップグレード、ダウンタイムゼロなどが実現されます。
従来のコスト削減方法にとどまらず、持続可能性への取り組みは、現代のコスト削減アプローチの不可欠な要素となっています。2027 年までに、CIO の 25% の報酬が持続可能なテクノロジーの影響力と連動するようになります。
モダナイゼーションは、サステナビリティーの目標に大きく対処することができます。ハードウェアへの依存を減らし、自動プロビジョニングされたインフラストラクチャーの使用率を高め、再利用可能なコンポーネントとモジュールを活用することは、環境への影響を改善するための具体的な方法です。
すべてのレガシー・リリースは、リリース・サイクルが長いため本質的にリスクが伴います。アプリケーションをモダナイズしない場合のリスクには、急速に変化する顧客のニーズへの対応時間が限られていることや、ダウンタイムの増加が含まれます。ダウンタイムやリリースの遅れは、組織の経済に大きな影響を与え、顧客との関係を悪化させる可能性があります。既存のアプリケーションも、モノリシック・アーキテクチャーと開発プロセスにより、組織の技術的負債の大部分を占めています。そして多くの場合、それらを更新および構築する方法を知っている知識のある開発者が不足しています。
ある調査では、回答者の41%が「技術的負債の削減/レガシーシステムのアップグレード」を最優先事項として選択しました。技術的負債は非常に高価であり、時間の経過とともにさまざまな問題が発生します。たとえば、米国における技術的負債のコストは2022年に1.52兆米ドルでした。
目立つ機能が注目を集め、技術的な負債はバックログの最下位に押しやられています。徐々に技術的負債が新しい機能の開発を妨げ、修正プログラムのリスクとコストが増大していきます。
ランタイムのモダナイゼーションは、このような問題を回避するための大きな一歩です。セットアップは最小限で済みます。コンテナやマイクロサービスへの容易な移行を可能にすることで、将来性を確保します。
ソフトウェア業界では、優れた開発者の体験は優れた顧客体験につながるという自明の理が生まれています。
2026年までに、約80%のソフトウェアエンジニアリング組織がプラットフォームチームを、アプリケーション提供のための再利用可能なサービス、コンポーネント、ツールの社内提供者として設立する予定です。 多くの組織が、より機敏で応答性の高い開発者体験の向上に注力しています。
これにより、認知負荷も軽減され、開発者の士気とビジネス価値が結びつきます。大きな成果を生み出すいくつかの領域は、複雑なアーキテクチャを分割し、最新の開発ツールとプロセスの使用を増やし、再利用可能で構成可能なコンポーネントを備えた内部プラットフォームを作成することです。
IBM Cloud Pak for Applications（CP4Apps）は、導入や新しいクラウドネイティブ・アプリケーションの構築、既存アプリケーションのリファクタリングやプラットフォームの再構築に優れた柔軟性を実現する、エンドツーエンドのハイブリッドクラウド・アプリケーション・サービスを提供します。次の利点を提供することで、アプリケーションのモダナイゼーションを支援します。
IBM Cloud Pak for Applications（CP4Apps）は、組織が既存のアプリケーションを継続的にモダナイズし、新しいクラウドネイティブのマイクロサービスで変革を実現するのに役立つ、統合された製品と機能の包括的なセットを提供します。
細かい部分を見てみましょう:
ここで、CP4Apps で利用可能なランタイムの 1 つであるIBM WebSphere Libertyを見てみましょう。これは軽量で高速なJavaランタイムです。Libertyの主要なメリットは次のとおりです。
組織ごとの平均年間メリット:
|カテゴリー
|組織ごと
|開発者のメリット
|11,795,139米ドル
|スタッフのメリット
|2,435,714米ドル
|ビジネス生産性のメリット
|630,070米ドル
|ITコスト削減
|630,070米ドル
|総コスト削減
|15,573,597米ドル
Cloud Pak for Applicationsのお客様は、モダナイゼーションの取り組みにおいて、Libertyで得られるメリットに期待を寄せています。
