IBMとMicrosoftのパートナーシップ

IBM®とMicrosoftは、オープンかつ協調的なアプローチにより、お客様のトランスフォーメーションの歩みに寄り添い、ビジネス成果の向上を促進できる適切な体制が整っています。
私たちは協力して、複数モデルを活用できるハイブリッドクラウド環境向けのソリューションを用いて、お客様が生成AIを導入および管理できるよう支援します。私たちのチームは、業界に精通し、マルチクラウドに熟達した専門家による強力なパートナー・ネットワークを提供します。
AI、クラウド、自動化ソフトウェアを含む、拡大を続けるIBMのSaaSおよび顧客管理型の製品のリストにAzure Marketplaceから直接アクセスできます。IBM Consultingはマーケットプレイスで80件以上の製品やサービスを提供しています。
IBM、Neudesic、およびNordcloud（IBMが買収）は、Microsoftのテクノロジーを活用して、今日の急速に変化するデジタル環境で顧客の成功を支援する能力が評価されました。
IBM、Neudesic、そしてNordcloudは、イノベーションと専門性が評価され、4つの部門および複数の地域においてファイナリストとして選出されました。
IBM ConsultingはAzure Red Hat OpenShift（ARO）を専門としています。この取り組みにより、今年のMicrosoft Partner of the Year賞において7つの部門で評価されるとともに、お客様のアプリケーション・モダナイゼーションの推進を支援してきました。
IBMは、170の国または地域にわたり41のMicrosoftコンピテンシー・センターを設立し、Azure認定資格を39,000件にまで拡大しました。当社のAdvanced Specializationは6つまで増え、Expert MSP（マネージド・サービス・プロバイダー）の認定も獲得しました。
TargetProcessは、迅速かつ大規模なアジャイル・デリバリーを実現するために設計された、柔軟でスケーラブルなアジャイル・プロジェクトおよびポートフォリオ管理（PPM）ソリューションです。プロジェクトやプログラムに対する可視化、管理、洞察を提供し、組織が戦略を調整し、取り組みに優先順位を付け、リソースを効果的に配分し、望ましい成果に向けた進捗状況を測定できるようにします。
IBM Consultingの新しい製品であるIBM Copilot Runwayは、企業が生成AIを組織にシームレスに統合し、生産性を高め、ビジネスの成功を推進できるよう、Copilotを作成、カスタマイズ、展開、管理できるように設計されています。
Microsoft Cloud上で提供されるIBM Maximo Application Suiteは、知的資産管理、モニタリング、保守、信頼性向上ソリューションを統合プラットフォームで提供します。
IBMコンサルティングは、インプレースからハイブリッドクラウド、そしてクラウドネイティブおよびデータ・サービスの最新化にわたる、幅広いアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。IBMコンサルティングはMicrosoftと連携し、お客様のモダナイゼーションを加速させるために特化した専門知識を提供します。
IBMの脅威の検知と対応（TDR）クラウドネイティブ・サービスは、Microsoft Sentinel、Microsoft Defender XDR、Microsoft Defender for Cloudと、IBMのTDRクラウドネイティブ・サービスを支えるAI駆動型のセキュリティー技術を統合します。
生成AIモデルには、新たなリスクと複雑さが伴い、ガバナンスが求められます。watsonx.governanceは、Microsoft Azureの機能を拡張して、エンドツーエンドのモデル・ライフサイクル全体を管理するために必要なガードレールを提供し、リスクを事前に検出かつ軽減し、拡大し変化し続けるAI規制や業界標準へのコンプライアンスを管理します。
IBM、Microsoft、Red Hatは、Microsoft Azure上でIBMテクノロジーを購入、導入できる選択肢を通じて、お客様がクラウド環境の好みやAzureのネイティブ・サービスやスキルへの投資と合わせて、より大きな価値を引き出せるよう支援します。
拡大を続けるIBMのソフトウェア・ポートフォリオは、データとAI（watsonxを含む）、オートメーション、セキュリティー、サステナビリティーにわたり、IBMコンサルティングは80以上の製品を掲載しています。
IBMソフトウェアの製品はAzure MarketplaceでSaaS（StreamSets、Apptio Target Process、WebMethodsを含む）や、顧客管理型のオプションとして提供されており、Microsoft の支出コミットメントを活用したい顧客のニーズに対応しています。
Azure MarketplaceでIBMをチェックするか、またはIBMコンサルティングがハイブリッドクラウドとAIの導入をどのように加速できるかをご確認ください。