IBMとMicrosoftのパートナーシップ

ハイブリッドクラウドとAI戦略を加速し、企業全体でのトランスフォーメーションを実現します。

IBM®とMicrosoftは、オープンかつ協調的なアプローチにより、お客様のトランスフォーメーションの歩みに寄り添い、ビジネス成果の向上を促進できる適切な体制が整っています。

私たちは協力して、複数モデルを活用できるハイブリッドクラウド環境向けのソリューションを用いて、お客様が生成AIを導入および管理できるよう支援します。私たちのチームは、業界に精通し、マルチクラウドに熟達した専門家による強力なパートナー・ネットワークを提供します。
Azure Marketplaceで提供している25以上のIBMテクノロジー製品

AI、クラウド、自動化ソフトウェアを含む、拡大を続けるIBMのSaaSおよび顧客管理型の製品のリストにAzure Marketplaceから直接アクセスできます。IBM Consultingはマーケットプレイスで80件以上の製品やサービスを提供しています。

3度目の受賞：2024年Microsoft Partner of the Year賞

IBM、Neudesic、およびNordcloud（IBMが買収）は、Microsoftのテクノロジーを活用して、今日の急速に変化するデジタル環境で顧客の成功を支援する能力が評価されました。

  • インドPartner of the Year賞- IBM
  • アメリカ地域Partner of the Year賞、Infrastructure and Application Innovation部門 - Neudesic
  • MicrosoftフィンランドAzure Migration Modernization賞 - Nordcloud
4度のファイナリスト：2024年Microsoft Partner of the Year賞

IBM、Neudesic、そしてNordcloudは、イノベーションと専門性が評価され、4つの部門および複数の地域においてファイナリストとして選出されました。

  • Microsoft Partner of the Year賞、Modernizing Applications部門 - IBM
  • デンマークGSI Partner of the Year賞 - IBM
  • アメリカ地域Security Partner of the Year賞 - Neudesic
  • Microsoft Partner of the Year賞、Migration to Azure部門 - Nordcloud

 
#1 Red Hat® GSI

IBM ConsultingはAzure Red Hat OpenShift（ARO）を専門としています。この取り組みにより、今年のMicrosoft Partner of the Year賞において7つの部門で評価されるとともに、お客様のアプリケーション・モダナイゼーションの推進を支援してきました。

39,000件以上のMicrosoft認定資格

IBMは、170の国または地域にわたり41のMicrosoftコンピテンシー・センターを設立し、Azure認定資格を39,000件にまで拡大しました。当社のAdvanced Specializationは6つまで増え、Expert MSP（マネージド・サービス・プロバイダー）の認定も獲得しました。

共に価値を創出する

オートメーション IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Microsoft Azureへのアプリケーションのモダナイゼーション サイバーセキュリティー・サービス Microsoft Azure上のwatsonx.governance
IBM、Microsoft、Red Hatは、Microsoft Azure上でIBMテクノロジーを購入、導入できる選択肢を通じて、お客様がクラウド環境の好みやAzureのネイティブ・サービスやスキルへの投資と合わせて、より大きな価値を引き出せるよう支援します。
拡大を続けるIBMのソフトウェア・ポートフォリオは、データとAI（watsonxを含む）、オートメーション、セキュリティー、サステナビリティーにわたり、IBMコンサルティングは80以上の製品を掲載しています。

IBMソフトウェアの製品はAzure MarketplaceでSaaS（StreamSetsApptio Target ProcessWebMethodsを含む）や、顧客管理型のオプションとして提供されており、Microsoft の支出コミットメントを活用したい顧客のニーズに対応しています。
Azure MarketplaceでIBMをチェックするか、またはIBMコンサルティングがハイブリッドクラウドとAIの導入をどのように加速できるかをご確認ください。

 Azure MarketplaceのIBM製品のリストを見る