IBMとMicrosoftのパートナーシップ

IBM®とMicrosoftは、オープンかつ協調的なアプローチにより、お客様のトランスフォーメーションの歩みに寄り添い、ビジネス成果の向上を促進できる適切な体制が整っています。

私たちは協力して、複数モデルを活用できるハイブリッドクラウド環境向けのソリューションを用いて、お客様が生成AIを導入および管理できるよう支援します。私たちのチームは、業界に精通し、マルチクラウドに熟達した専門家による強力なパートナー・ネットワークを提供します。