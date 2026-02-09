1. IBMは顧客を監査する権利を持っていますか？

はい、Passport AdvantageまたはPassport Advantage Express Agreementsの諸条件に従い、IBMには顧客を監査する権利があります。

2. IBMは、顧客がサブ・キャパシティーの利用規約に準拠しているかどうかをどのように判断するのでしょうか。

サブ・キャパシティーの契約条件への準拠を維持することは、お客様の責任です。IBMは、コンプライアンスを検証するために、お客様によるIBMソフトウェア製品の使用状況を監査する権利を保有しています。お客様の状況はそれぞれ異なり、監査のアプローチはそれらの環境に固有のコンプライアンスを評価するように適応されます。

3. 顧客が最初にライセンス認証を追加せずにプロセッサー・コアを追加することで、利用可能な容量を増やした場合はどうなりますか？

その場合、そのお客様はコンプライアンス違反となります。IBMのライセンス条件では、お客様はコンプライアンスのため、プロセッサー・コアの容量を増やす前にライセンスを取得する必要があります。IBMは、追加のプロセッサー・コア容量が追加された日を発効日として、追加のプロセッサー・コアに必要なライセンスの支払いを請求いたします（Software Subscription and Supportのバック・カバレッジを含む）。

4. 顧客が単一のパーティションで製品の複数のインスタンスまたはパッケージを実行している場合、コアはどのようにカウントされますか？

コアは、IBMソフトウェアで使用可能なプロセッサー・コアの性能に基づいてライセンスが付与されます。ライセンスの観点からは、パーティションには、実行中の製品の任意の数の「インスタンス」または「パッケージ」（法的に定義された用語ではありません）を含めることができます。ここでは、その製品の複数のインスタンスはカウントされません。そのパーティションに割り当てられ、その製品で使用可能な最大（ピーク）プロセッサー・コア数に基づいてのみライセンスされます。インスタンス数によってパーティションの容量が増える場合、ILMTはその「最高値」を記録し、お客様が当社の条件を確実に遵守できるようにします。

5. IBMライセンスでは、コンプライアンスを確保するために、猶予期間や定期的な「調整」が認められていますか？

いいえ。IBMライセンス条件では、「調整」のための猶予期間は設定されていません。さらに、PVUライセンス条件は「使用」に基づいていません。フル・キャパシティーPVUライセンス条件とサブ・キャパシティーPVUライセンスの両方の条件は、デプロイメントまたはサブ・キャパシティーの増加前に、サーバー/サーバー・クラスター（フル）またはパーティション（サブ・キャパシティー）の最大（ピーク）プロセッサー・コア容量を要件とします。IBM License Metric Toolは、顧客の仮想化サーバー環境を継続的に監視し、ソフトウェア製品ごと、パーティションごとに、PVUの「最高水準」を報告します。これにより、顧客はILMTレポートで出力された製品合計をライセンスPoEのインベントリーと比較して、コンプライアンスを確認できます。

6. 現在、サブ・キャパシティー・ライセンスの使用状況を追跡するためにツールは必要ですか？

はい。サブ・キャパシティー・ライセンスでは、IBM License Metric Tool（またはIBM BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management、またはFlexera One IT Asset Management）の使用が必要になりました。