私たちは一丸となって、卓越性、コラボレーション、および継続的な改善の文化を育んでいます。率直なフィードバックを共有することは、従業員がスキルを開発し、パフォーマンスを向上させるのを支援するために不可欠であり、これは当社が変革し進化する能力にとって極めて重要であると信じています。当社のパフォーマンス開発戦略は、パフォーマンスに関する明確なフレームワークを確立しているため、すべてのIBM社員が自らに何が期待されているか、それらの期待に対して自らがどのようにパフォーマンスを発揮しているか、そして改善するために何を行う必要があるかを把握でき、一貫性と透明性が保証されます。

当社は、AIファーストの企業を構築するために、スキルベースの採用と高度な学習を組み合わせ、人材を継続的に変革および育成しています。2025年には、コンサルティングや技術的専門知識などの主要領域におけるスキルの追加に注力するとともに、戦略的に重要な市場やワークフローにおける能力も拡張しました。当社は、AIのスキル習得に強く重点を置き、労働力のアップスキリングおよびリスキリングに取り組んでおり、当社のデジタル学習およびキャリア・プラットフォームは、従業員が戦略的スキルを構築しキャリアを前進させるために必要なリソースを提供できるよう設計されています。私たちは、すべての従業員が新しい能力を構築し、プロフェッショナルとしての道のりにおいてキャリアの流動性を創出できるよう尽力しています。