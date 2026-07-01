AIの環境負荷は、モデルのアーキテクチャー、トレーニング方法、ワークロードのオーケストレーション、ハードウェアのパフォーマンス、チップ製造に使用される原材料など、相互に関連する要因によって形成されています。これらの要素は相互に依存しているため、単一の対策だけでは十分ではありません。そのため、IBMはAIシステムを包括的に設計しており、不要な計算を最小限に抑え、インフラストラクチャーを最も効果的に活用するために、さまざまな効率化技術とIBM独自のイノベーションを適用しています。IBMのオープンで高性能、かつ信頼できるGraniteモデルは、ハイブリッドアーキテクチャーとMixture-of-Experts（MoE）技術を使用しており、メモリー要件を大幅に低減しながら高い精度を提供しています。適正化されたモデルにより、組織は各タスクのパフォーマンス要件を満たすことができる最小のモデルを選択できるようになります。



オープンでスケーラブルなAIプラットフォームに適正規模のモデルをデプロイすることで、オンプレミスかクラウドかを問わず、最も適切なインフラストラクチャーでワークロードを実行できるようになります。オープンソース・エコシステムへの貢献と、Red Hat OpenShift AIやRed Hat AI Inferenceなどのエンタープライズ向けAIプラットフォームの提供を通じて、大規模環境におけるより効率的なトレーニングと推論の進展を支援しています。インフラストラクチャー・レイヤーでは、Telum IIプロセッサーと革新的な冷却・ルーティング技術を搭載したIBM Power11、LinuxONE 5、IBM z17などのシステムが、より低い電力で高いAIスループットを提供しています。Spyreアクセラレーターと組み合わせることで、これらのシステムは、要求の厳しいAIワークロードのエネルギー効率を向上させながら、パフォーマンスの向上をさらに拡大します。



モデル、プラットフォーム、ハードウェアを一緒に最適化することにより、インテリジェンスが提供される効率を向上させ、システムおよびエネルギー単位当たりのスループットを高めています。このフルスタックの効率性により、環境管理と長期的なオペレーショナル・レジリエンスをサポートしながら、AIシステムを拡張できるようになります。