IBM zSecure Compliance

セキュリティーを強化し、コンプライアンスを効率化して、よりスマートで効果的なデータ管理を実現
IBM® zSecure AuditとIBM® Z Security and Compliance Centerを組み合わせることで監査を簡素化し、継続的なコンプライアンスを維持できます。TelumプロセッサーのAIとWatson NLPを活用して、機密データの高度なタグ付けを行い、セキュリティー体制を強化します。
監査を効率化してレポート作成を迅速化し、コストを削減し、ビジネスの中断を最小限におさえ、タイムリーなコンプライアンス遵守と確実な規制対応を実現します。
リアルタイム監視と適応制御により、継続的なコンプライアンスを確保します。逸脱を検知・是正するための洞察を即座に得て、リスクを低減して、レジリエンスを高め、利害関係者からの信頼を強化します。
機密データの検出、分類、およびコンプライアンス処理はZ System内部で行われ、組み込みのRASS（信頼性、可用性、保守性、セキュリティー）を活用することで、主要な顧客要件を満たします。
Z system上のデータを保護しながら、ITの焦点を手作業のコンプライアンス対応から戦略的取り組みへと移します。効率を高め、コストを削減し、データ保護を強化して、迅速なROIを実現します。
主要な規制フレームワークにマッピングされた事前構築済みのプロファイルにより、監査とコンプライアンス管理を効率化できます。カスタム目標を設定することで、組織は自社の要件に合わせて技術的なチェックを調整でき、進化するコンプライアンス要件に対応する関連性の高い柔軟なアセスメントを実現できます。
暗号化、RACF、Top Secret、ACF2、および主要なIBM Zサブシステムからセキュリティー・データを収集します。インタラクティブなダッシュボードは、リアルタイムのコンプライアンス状況を可視化します。また、継続的なコンプライアンス追跡により過去の傾向を監視して、コンプライアンスの逸脱を検知し、問題を未然に防ぎます。
業界標準（PCI-DSS、CIS Benchmarks、STIG）に準拠した、詳細でカスタマイズ可能な監査レポートをサポートします。自動監視によってリスクのある構成やセキュリティー侵害を検知し、設定可能なEメール・アラートや日次レポートにより、迅速な対応とリスク軽減を確実にします。
IBM® QRadar SIEMと連携して企業全体の脅威検知を実現し、IBM® Concertと統合することで、メインフレームおよびクラウド環境全体で一貫したコンプライアンス可視化を提供します。セキュリティー・パッチの目標により、欠落している重要な更新を特定し、PCI DSSプロファイルに沿ってタイムリーに脆弱性を修復できるようにします。
変化し続ける規制の追跡と解釈という、継続的な課題を効率化します。進化するコンプライアンス要件を複雑なIT環境へと自動的にマッピングし、膨大な手作業工数を削減するとともに、業界標準との最新の整合性を確保します。
手作業によるデータ収集で生じる抜け漏れを解消します。自動化を活用してコンプライアンス・エビデンスを正確に収集・検証し、システム専門家と規制要件との間にある知識ギャップを埋めることで、包括的で網羅性の高い管理を実現します。
手作業によるコンプライアンス・プロセスは、管理項目の見落としや古い証拠の使用といったリスクを高めます。自動化によりデータ収集と検証を効率化し、精度を確保しつつ全体的なコンプライアンス体制を強化することで、これらのリスクを軽減できます。
従来のポイント・イン・タイムの監査は、すぐに時代遅れになってしまいます。このユースケースは、日々の業務フローに組み込まれた継続的なコンプライアンス運用を促進し、リアルタイムでのコンプライアンス状況の提示を可能にするとともに、定期監査準備の負担を軽減します。
メインフレームのセキュリティー・ポリシーとセキュリティー・コンプライアンスの有効性を測定および検証します。
規制や社内基準に対する組織のコンプライアンスを自動化し、一元管理します。
z/OSの重要なデータへのアクセスを管理、管理するツールで、メインフレームのリソースを保護します。
IBM Zセキュリティー製品の幅広いポートフォリオをご覧ください。