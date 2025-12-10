IBM Zソフトウェア・マイグレーション

AI主導でスピードと効率を高め、リスクを削減

方法論の詳細はこちら
IBM® z17を検査するシステム・アーキテクト

実証済みの手法に基づいて移行を推進

費用対効果の高い方法で、業務への影響を最小限に抑えてIBM®Zソフトウェアを迅速に導入できるよう、お客様のビジネスを支援します。最大の価値と投資収益率（ROI）を提供するよう設計されたこのアプローチは、継続的なイノベーションと改善に向けた強固な基盤を築きます。効率化されたプロセスと専任のエキスパート・チームにより、IBMはスムーズな移行を実現し、ソフトウェア移行にかかる時間を従来の数年から数か月へと短縮します。
リスクの低減

3,500件を超えるソフトウェア移行実績に裏打ちされた実証済みの手法とチームを活用し、スムーズに移行を実施します。
総所有コスト（TCO）の削減

移行を加速し、手作業を削減することで、総所有コストを低減し、予測可能なROIを実現します。
数年ではなく、数か月で完了する移行

効率化されたプロセスとAIアクセラレータによって移行を加速し、価値実現までの時間を短縮します。
AI主導のイノベーション

実証されたIBMの専門知識を活用したエージェント型AIのイノベーションで、自信を持って移行を進めることができます。

信頼できるプロセス、専門家チーム

IBM Zソフトウェアは、企業がメインフレームを活用する方法を再定義し、AI主導のイノベーションをIT戦略のあらゆるレイヤーにもたらします。

  • AI搭載のIDEと自動化されたCI/CDパイプラインによりアプリケーション開発を加速し、モダナイゼーションをこれまで以上に迅速かつ容易にします。
  • オープンな統合と同期されたデータによって、より深い洞察を引き出し、より賢明な意思決定を可能にします。
  • AIによって最適化されたITでオペレーションを簡素化し、レジリエンスを高めて、可用性を最大化します。
  • プロアクティブな脅威対策と事業継続戦略により、セキュリティーを強化し、業務の中断を防ぐことで企業を守ります。

当社の実証済みの移行プロセスと専任のエキスパートにより、IBM Zソフトウェアのメリットを迅速かつ効率的に得られ、さらなるイノベーション創出と真のビジネス価値の実現につなげることができます。

 
IBM® Manta Data Lineageのイラスト
ステップ1：アセスメント

まず、移行の実現可能性を評価し、スコープを定義し、タイムラインを策定するための包括的な分析から始めます。このステップでは、移行に関するお客様特有の課題を迅速に特定し、所要時間とコストの信頼できる見積もりを提示します。
円と矢印で示されたフロー
ステップ2：計画

次に、プロジェクトの計画、ガバナンス、実行を統括する単一の管理ポイントを用いて、詳細な移行ロードマップを作成します。このロードマップには、責任分担、マイルストーン、達成基準を明確化するためのロール・ベースのアクセス制御が含まれており、整合性と説明責任が確保されます。
IBM® Turbonomicによるクラウド最適化のイラスト
ステップ3：移行

このフェーズでは、ソフトウェアのインストールと構成を行います。AI搭載ツールが、データやビジネス・ルールの変換、変換時の問題解決、テストの実施、そして本番環境へのスムーズな切り替えを支援します。
watsonx Orchestrateのイラスト
ステップ4：スキル移転

移行後は、インテリジェントなコンテキストと継続的な対話に基づくAIツールキットにより、スキル移転の加速、インタラクティブなトレーニング、包括的なFAQ、継続的なガイダンスが可能になります。これにより、移行後の運用がスムーズに行え、製品の定着が促進され、価値実現までの時間が短縮されます。
お客様事例

移行プロジェクトを開始しましょう
 

業界をリードするデータベース・ツール、高度なユーティリティー、またはその他のIBM Zソフトウェアに切り替える場合でも、当社のスペシャリストとAI搭載ツールが、あらゆる段階でお客様の移行を支援し、そのプロセスを加速します。豊富な経験と実証済みのアプローチで、スムーズかつ安全に、そして自信を持って移行を進められるよう支援します。

 

ご検討の際は、IBMの営業担当者にお問い合わせください。