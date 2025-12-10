AI主導でスピードと効率を高め、リスクを削減
費用対効果の高い方法で、業務への影響を最小限に抑えてIBM®Zソフトウェアを迅速に導入できるよう、お客様のビジネスを支援します。最大の価値と投資収益率（ROI）を提供するよう設計されたこのアプローチは、継続的なイノベーションと改善に向けた強固な基盤を築きます。効率化されたプロセスと専任のエキスパート・チームにより、IBMはスムーズな移行を実現し、ソフトウェア移行にかかる時間を従来の数年から数か月へと短縮します。
3,500件を超えるソフトウェア移行実績に裏打ちされた実証済みの手法とチームを活用し、スムーズに移行を実施します。
移行を加速し、手作業を削減することで、総所有コストを低減し、予測可能なROIを実現します。
効率化されたプロセスとAIアクセラレータによって移行を加速し、価値実現までの時間を短縮します。
実証されたIBMの専門知識を活用したエージェント型AIのイノベーションで、自信を持って移行を進めることができます。
IBM Zソフトウェアは、企業がメインフレームを活用する方法を再定義し、AI主導のイノベーションをIT戦略のあらゆるレイヤーにもたらします。
当社の実証済みの移行プロセスと専任のエキスパートにより、IBM Zソフトウェアのメリットを迅速かつ効率的に得られ、さらなるイノベーション創出と真のビジネス価値の実現につなげることができます。