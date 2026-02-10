人事チームは、オンボーディング、人事評価、学習、給与計算、コンプライアンスなど、従業員のライフサイクルに関する重要なワークフローを管理していますが、これらのプロセスは複数の分断されたプラットフォームにまたがることがよくあります。 手作業によるデータ入力はエラーを引き起こし、オンボーディングが遅れ、コンプライアンス・リスクを高めます。従業員は、人事との接点で一貫性のないエクスペリエンスに直面しており、課題を抱えています。

IBM webMethods Hybrid Integrationは、人事部門向けに統合された統合レイヤーを提供し、Workday、SAP SuccessFactors、給与システム、IDプラットフォーム、福利厚生プロバイダー間での安全でリアルタイムのデータ交換を可能にします。自動化されたワークフローにより、管理負担が軽減され、正確な従業員記録が確保され、グローバルな人事業務全体で一貫した、コンプライアンスに準拠したエクスペリエンスを提供します。