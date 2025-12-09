ERP、請求、CRM、支払いシステムを統合して、財務の合理化、正確性の向上、コンプライアンスの確保を実現
財務責任者は、グローバルオペレーション全体で増大する複雑性に直面しています。統合されていないERP、CRM、請求および決済プラットフォームは、手動での照合、レポート作成の遅延、現金ポジションの可視性の制限につながります。これらの非効率性は、意思決定を遅らせるだけでなく、エラー、収益漏洩、コンプライアンス違反のリスクも増大させます。
IBM® WebMethods Hybrid Integrationは、財務エコシステムをエンド・ツー・エンドで接続します。データを統合し、反復的なプロセスを自動化し、すべてのトランザクションで一貫性を確保します。ERPと決済システム用の事前構築済みコネクター、イベント駆動型のオートメーション、集中型ガバナンスを備えたIBMのiPaaSソリューションは、無駄のない、コンプライアンスに準拠したデータ駆動型のオペレーションの実行に必要な可視性とコントロールを、財務責任者に提供します。
基幹システム間の安全なリアルタイムのデータ・フローにより、財務的バックボーンをモダナイズします。決算時間を短縮し、エラーを最小限に抑え、より迅速で正確なレポートを提供することで、成長とコンプライアンスをサポートします。
請求書から現金化、調達から支払い、調整サイクルを自動化して、収集時間を短縮し、地域全体の流動性を向上させます。
自動化された検証と統合されたガバナンスにより、一貫した財務データと監査に対応したレポート作成を確保します。
請求、契約、支払いを継続的に可視化し、収益に影響を与える前に不一致を把握します。
リアルタイムのデータ同期を有効にして、より正確な予測と運転資本と収益性に関するタイムリーな洞察を実現します。