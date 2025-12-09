財務責任者は、グローバルオペレーション全体で増大する複雑性に直面しています。統合されていないERP、CRM、請求および決済プラットフォームは、手動での照合、レポート作成の遅延、現金ポジションの可視性の制限につながります。これらの非効率性は、意思決定を遅らせるだけでなく、エラー、収益漏洩、コンプライアンス違反のリスクも増大させます。

IBM® WebMethods Hybrid Integrationは、財務エコシステムをエンド・ツー・エンドで接続します。データを統合し、反復的なプロセスを自動化し、すべてのトランザクションで一貫性を確保します。ERPと決済システム用の事前構築済みコネクター、イベント駆動型のオートメーション、集中型ガバナンスを備えたIBMのiPaaSソリューションは、無駄のない、コンプライアンスに準拠したデータ駆動型のオペレーションの実行に必要な可視性とコントロールを、財務責任者に提供します。