ツールとAPI連携 AIエージェントが外部APIやサービスを呼び出せるようにするツールをエージェントに実装することで、機能を拡張できます。

評価と回帰テスト 包括的な評価フレームワークを活用して、エージェントの振る舞いを効果的に検証し、回帰を特定し、ライフサイクル全体を通じて安定性と信頼性を確保できます。

モデルの柔軟性 AI Gatewayを使用して、複数のプロバイダーのAIモデルをwatsonx Orchestrateに統合できます。柔軟性とパフォーマンスを最大化するよう構成可能なルーティング・ポリシーにも対応しています。

AI搭載のエージェントとツールの構築 ノーコードのAIエージェント・ビルダーを活用して、ガイド付きの手順やテンプレートを使用したAIエージェントを作成できます。また、Langflowでコードやビジュアル・プロトタイピングを使用してカスタム・エージェントを構築することもできます。