Watson Studioは、IBM Cloud Pak for Dataが提供するサービスの1つです。IBM Cloud Pak for Dataは、プライベートクラウド(ファイアウォールの内側)、ハイブリッドクラウド、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud上にデプロイできます。また、IBM® Cloudで完全に管理されるIBM® Cloud Pak for Data as a Service上でWatson Studioを使用することもできます。あるいは、IBM Cloud® Satellite™との統合により、オンプレミス、エッジ・コンピューティング、あらゆるクラウド・ベンダーのパブリッククラウド環境全体でデータおよびAIサービスを実行することもできます。事前構成されたオンプレミスのオール・イン・ワン・プラットフォームであるIBM Cloud Pak® for Data SystemにWatson Studioをデプロイすることもできます。