IBM Security Trusteer Pinpoint Assure は、新規ユーザーまたは匿名ユーザーのリスクを評価します。IBM Security Trusteer Pinpoint Detect は、既知のユーザーまたは登録されたユーザーのディジタル ID を継続的に評価します。最後に、IBM Security Trusteer Pinpoint Verify を使用すると、組織は強力な認証を使用してリスクの高いユーザーの信頼を確認することを許可します。

対話式デモを起動してステップバイステップにウォークスルーするか、セキュリティー・ラーニング・アカデミーでより詳細な実装テクニックを取得してください。