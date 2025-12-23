この製品に関してよくある質問への回答をご覧ください。
Pinpoint Detect により、Trusteer は包括的なデジタル ID の洞察を提供し、サービスにアクセスしているユーザーがその ID を所有する真のユーザーであるかどうかをシームレスに判断します。
今日の脅威の全貌では、会社はセキュリティとカスタマー・エクスペリエンスの間でトレードオフを迫られることがよくあります。デジタル ID トラスト・テクノロジーを使用すると、企業はリスクと信頼の両方を測定して、顧客のデジタル・ジャーニーを安全に保ちながら、より優れたデジタル・エクスペリエンスを提供できます。
IBM Security Trusteer Pinpoint Detectは、デジタル・エンドポイント（組織のモバイル・アプリ、モバイル・ブラウザ、デスクトップ・ブラウザ）からインテリジェンスを収集し、その情報をIBMのワールドワイド・インテリジェンス・ソースおよび補完的なサードパーティー・インテリジェンス・ソースと組み合わせることができます。
IBM Security Trusteer Pinpoint Detectは、リスクを評価する際に5つのコンテキスト・ドメインを考慮します：ユーザーIDと属性、デバイス情報と衛生、実行中のアクティビティまたはアクセス中の資源、ロケーションやIPネットワークなどの環境要因、および行動情報です。
Pinpoint Detect は容易に動作し、実行可能ファイルやプラグインをユーザーのコンピューターにダウンロードする必要はありません。Web アプリケーションの場合、Pinpoint は Web ページに埋め込まれたコードを使用します。モバイル・アプリケーションの場合、組織のアプリは IBM Security Trusteer Mobile SDK を使用します。
Software as a Service (SaaS) ソリューションとして、Pinpoint Detect は迅速かつ簡単に導入できます。ベスト・プラクティスは、スコーピング、実装、起動、トレーニングを伴う検証を含む 4 段階のデプロイメント・プロセスに従うことです。
対話式デモを起動してステップバイステップにウォークスルーするか、セキュリティー・ラーニング・アカデミーでより詳細な実装テクニックを取得してください。
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure は、新規ユーザーまたは匿名ユーザーのリスクを評価します。IBM Security Trusteer Pinpoint Detect は、既知のユーザーまたは登録されたユーザーのディジタル ID を継続的に評価します。最後に、IBM Security Trusteer Pinpoint Verify を使用すると、組織は強力な認証を使用してリスクの高いユーザーの信頼を確認することを許可します。
IBM Trusteer 製品は、主に銀行、金融機関、保険会社、小売業者、通信、運輸・旅行業界で使用されています。
一般に、Software as a Service (SaaS) ソリューションは、迅速かつ簡単に導入できる機能を提供します。また、SaaS 導入により、Trusteer は AI と分析を使用して新しい脅威とパターンを特定する、アジャイルで継続的な脅威保護を採用することができます。