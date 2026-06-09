IBM® Fusionとwatsonx.dataを使用して、データレイクハウスと分析ワークロードをデプロイおよび拡張します。レガシー・データ・サイロを統合し、大規模なデータ・セットに対するクエリーを高速化し、ハイブリッドクラウドのポータビリティーを実現します。