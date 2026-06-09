IBM® Fusionでアプリケーションをモダナイズ

生産性ストラテジーとしてのFusion

Red Hat OpenShiftプラットフォーム上で、VM、コンテナ、AIワークロードの協働と自動化を実現します。

IBM® Fusionは、ハイブリッドネイティブ・アーキテクチャーを備えたインテリジェントなアプリケーション・データ・プラットフォームに、段階的かつ段階的に移行するために必要な柔軟性と自律性を、お客様自身のペースで提供します。

詳細を読む：Fusionのデータ・シートは、データをアドバンテージに変える方法を示しています
1 つのインテリジェントなアプリケーション・データ・プラットフォーム。多くのワークロードがあります。サイロはありません。
グラデーション・グラスとキューブ
VMを自分のペースで再ホストし、再プラットフォーム化し、リファクタリングします。

レガシーのVMベンダーのベンダー・ロックインやライセンスの制約から、ハイパーバイザーを使用せずに、単一のプラットフォームで多様なワークロードを統合および自動化する最新の環境に移行できます。

 Transcend VM中心の制限
グラデーション・カラーの透明ガラス
スマートなオートメーションによりアプリケーションをモダナイズする。

エンタープライズ・グレードの統合ストレージ、スムーズなオーケストレーション、スマートな自動化を備え、VMとコンテナを1つのコントロール・プレーンに統合するOpenShiftネイティブのターンキー型コンテナ化ソリューション。

 コンテナ化への最短ルートを明らかにする
グラデーション・カラーの透明ガラス
分析のためにすべてのデータにアクセスする。

IBM® Fusionとwatsonx.dataを使用して、データレイクハウスと分析ワークロードをデプロイおよび拡張します。レガシー・データ・サイロを統合し、大規模なデータ・セットに対するクエリーを高速化し、ハイブリッドクラウドのポータビリティーを実現します。

 データレイクハウスにおけるFusionの真価をご覧ください →

ご自身のペースでモダナイズし、成果を加速させましょう。

青い透明のガラス・キューブの中にある白い透明なガラス・キューブ
Day 1からモダナイズを始められます。

最初から生産性と業務効率を向上させ、組み込みの「Day 2」オートメーションとセルフサービス機能を活用して、既存の環境をモダナイズします。

 モダナイズを始めましょう
青緑色の青・緑・紫の3Dのガラス・キューブ
オペレーションを簡素化し、TCOを削減する。

インフラストラクチャー、データ・サービス、アプリケーションの実行時間を単一のターンキー・プラットフォームに統合することで、運用の複雑さとTCOを削減します。

 TCOの計算
抽象的な青い立方体
設計段階から、レジリエンスとセキュリティーを組み込みます。

標準化、自動化、デフォルトで強制される組み込みのレジリエンス、セキュリティー制御、ガバナンス・ガードレールを使用して、自信を持って運用できます。

 ビルトイン保護機能を見る
青緑色の青と紫の3Dのガラス・キューブ、プラットフォーム
ワークロードの進化に合わせて段階的に拡張します。

10,000件超のワークロードを安心して処理できる柔軟なアーキテクチャーで、企業の成長を大規模にサポートします。

 拡張についての詳細はこちら

Fusionをエコシステム全体で活用することで、さらに多くのことを実現できます。

OpenShiftアプリケーションのアイコン
Fusion + Red Hat OpenShift

VMからKubernetesへの信頼できるパスを使用して、仮想マシンとコンテナを並行して実行することで、クラウドネイティブの基盤を提供します。

 詳細はこちら
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

ハイブリッド環境全体で構造化データと非構造化データを統合し、価格と性能を最適化しながら、大規模に一貫したガバナンスを適用します。

 理解を深める
Data Leverの概要
Fusion + IBM® Cloud Paks

事前にプラットフォームを再構築することなく、Fusion上にデータ、統合、自動化機能を追加することで、段階的なモダナイゼーションを可能にします。

 ソリューションについての詳細はこちら
Maximo Application Suite遠隔監視
Fusion＋IBM® Maximo

可用性、自動化、運用の継続性を考慮して設計された最新のプラットフォーム上で、資産管理アプリケーションを運用および保護します。

 ユースケースを読む
HashiCorp Vaultロゴ
Fusion + HashiCorp Vault

キー管理を一元化することで、ハイブリッド・ストレージとKubernetes全体で一貫した保存時の暗号化を適用し、大規模にAIと分析をサポートします。

 統合について学ぶ
Confluentロゴ
Fusion + Confluent Kafka

アプリケーション、分析、AIワークフロー全体で、リアルタイムのデータ移動と準備のためのイベント駆動型パイプラインを有効化します。

 仕組みを見る

アプリのモダナイゼーションを加速するための参考情報はこちら。

VMを統合および最適化して、レジリエントなクラウドネイティブの性能を実現します。 俊敏性と制御性を備えたコンテナ化環境にアプリケーションを移行します。 すべての機能を確認しましょう。Fusionリソースの完全なライブラリーをご覧ください。
次のステップ

IBM Fusionが実現するエンタープライズ・グレードのデータ・ストレージと保護サービスの活用法をご紹介します。