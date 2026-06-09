IBM® Fusionは、ハイブリッドネイティブ・アーキテクチャーを備えたインテリジェントなアプリケーション・データ・プラットフォームに、段階的かつ段階的に移行するために必要な柔軟性と自律性を、お客様自身のペースで提供します。
レガシーのVMベンダーのベンダー・ロックインやライセンスの制約から、ハイパーバイザーを使用せずに、単一のプラットフォームで多様なワークロードを統合および自動化する最新の環境に移行できます。
エンタープライズ・グレードの統合ストレージ、スムーズなオーケストレーション、スマートな自動化を備え、VMとコンテナを1つのコントロール・プレーンに統合するOpenShiftネイティブのターンキー型コンテナ化ソリューション。
IBM® Fusionとwatsonx.dataを使用して、データレイクハウスと分析ワークロードをデプロイおよび拡張します。レガシー・データ・サイロを統合し、大規模なデータ・セットに対するクエリーを高速化し、ハイブリッドクラウドのポータビリティーを実現します。
最初から生産性と業務効率を向上させ、組み込みの「Day 2」オートメーションとセルフサービス機能を活用して、既存の環境をモダナイズします。
インフラストラクチャー、データ・サービス、アプリケーションの実行時間を単一のターンキー・プラットフォームに統合することで、運用の複雑さとTCOを削減します。
標準化、自動化、デフォルトで強制される組み込みのレジリエンス、セキュリティー制御、ガバナンス・ガードレールを使用して、自信を持って運用できます。
10,000件超のワークロードを安心して処理できる柔軟なアーキテクチャーで、企業の成長を大規模にサポートします。
VMからKubernetesへの信頼できるパスを使用して、仮想マシンとコンテナを並行して実行することで、クラウドネイティブの基盤を提供します。
ハイブリッド環境全体で構造化データと非構造化データを統合し、価格と性能を最適化しながら、大規模に一貫したガバナンスを適用します。
事前にプラットフォームを再構築することなく、Fusion上にデータ、統合、自動化機能を追加することで、段階的なモダナイゼーションを可能にします。
可用性、自動化、運用の継続性を考慮して設計された最新のプラットフォーム上で、資産管理アプリケーションを運用および保護します。
キー管理を一元化することで、ハイブリッド・ストレージとKubernetes全体で一貫した保存時の暗号化を適用し、大規模にAIと分析をサポートします。
アプリケーション、分析、AIワークフロー全体で、リアルタイムのデータ移動と準備のためのイベント駆動型パイプラインを有効化します。