コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、マネージド・サービスを含むパートナー企業のインフラ、製品、サービスのエコシステムです。これらはIBM Sovereign Coreと統合され、スケーラブルな「ソブリン・バイ・デザイン」環境を実現します。

AMD社 管理された境界ゾーンをまたぐソブリン推論や計算負荷の高いワークロード向けの、CPU/GPUアクセラレーション・オプションです。

ATOS社 ソブリン環境のデプロイ、運用、および地域ごとの規制準拠を支援する、デリバリーおよびマネージド・サービスのパートナーです。

Cegeka社 ソブリン環境のデプロイ、運用、および地域ごとの規制準拠を支援する、デリバリーおよびマネージド・サービスのパートナーです。

Cloudera 分析エンジンと統合されたオンプレミスのオープンソース・ベースのデータ管理プラットフォームを提供します。管理された環境内で、安全かつコンプライアンスに準拠した、主権性のあるデータ処理を実現します。

CockroachDB ソブリン環境におけるグローバルな拡張性と強力な一貫性を実現するために設計された、復元力の高い分散型SQLデータベースです。

Dell社 管理された環境におけるソブリンAIおよびインフラストラクチャーのニーズを支える、ハードウェアアクセラレーションとプラットフォームのオプションを提供します。

Duality Tech社 完全同型暗号を用いたプライバシー保護計算により、プレーンテキスト・データを公開することなく安全な分析を可能にします。

HCL Tech ソブリン対応のインフラや運用、規制に準拠した変革を実現する、グローバルなテクノロジーおよびマネージド・サービスのパートナーです。

Intel社 ハードウェアに根ざした機密コンピューティングを提供し、データ、モデル、AIワークロードを常に保護します。

Mistral社 EUの主権要件に準拠した境界内デプロイを実現する、オープンウェイトLLMの推論オプションを提供します。

MongoDB ソブリン・アプリケーション向けの強力なコンテナ・サポートと柔軟なスキーマを備えた、ドキュメント指向のNoSQLデータベースです。

Palo Alto Networks社 高度なインライン脅威防御、きめ細かなセグメンテーション、リアルタイムの攻撃防止を提供し、ソブリン・ワークロードの安全を確保して厳格なコンプライアンスとデータ・レジデンシーの要件を満たします。