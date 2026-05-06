ソブリン環境内で希望するアプリケーションやサービスをすべて稼働させることにより、AIやワークロードの拡張を加速化
コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、マネージド・サービスを含むパートナー企業のインフラ、製品、サービスのエコシステムです。これらはIBM Sovereign Coreと統合され、スケーラブルな「ソブリン・バイ・デザイン」環境を実現します。
管理された境界ゾーンをまたぐソブリン推論や計算負荷の高いワークロード向けの、CPU/GPUアクセラレーション・オプションです。
ソブリン環境のデプロイ、運用、および地域ごとの規制準拠を支援する、デリバリーおよびマネージド・サービスのパートナーです。
ソブリン環境のデプロイ、運用、および地域ごとの規制準拠を支援する、デリバリーおよびマネージド・サービスのパートナーです。
分析エンジンと統合されたオンプレミスのオープンソース・ベースのデータ管理プラットフォームを提供します。管理された環境内で、安全かつコンプライアンスに準拠した、主権性のあるデータ処理を実現します。
ソブリン環境におけるグローバルな拡張性と強力な一貫性を実現するために設計された、復元力の高い分散型SQLデータベースです。
管理された環境におけるソブリンAIおよびインフラストラクチャーのニーズを支える、ハードウェアアクセラレーションとプラットフォームのオプションを提供します。
完全同型暗号を用いたプライバシー保護計算により、プレーンテキスト・データを公開することなく安全な分析を可能にします。
サポート性、互換性、運用管理が求められるソブリン環境のデプロイに適した、エンタープライズ向けPostgreSQLディストリビューションです。
ソブリン対応のインフラや運用、規制に準拠した変革を実現する、グローバルなテクノロジーおよびマネージド・サービスのパートナーです。
ハードウェアに根ざした機密コンピューティングを提供し、データ、モデル、AIワークロードを常に保護します。
EUの主権要件に準拠した境界内デプロイを実現する、オープンウェイトLLMの推論オプションを提供します。
ソブリン・アプリケーション向けの強力なコンテナ・サポートと柔軟なスキーマを備えた、ドキュメント指向のNoSQLデータベースです。
高度なインライン脅威防御、きめ細かなセグメンテーション、リアルタイムの攻撃防止を提供し、ソブリン・ワークロードの安全を確保して厳格なコンプライアンスとデータ・レジデンシーの要件を満たします。
データ集約型のソブリン・ワークロードに対して、リアルタイム分析とトランザクションを可能にする高性能な分散型SQLデータベースを提供します。
IBM Sovereign Coreと統合されるIBMのソフトウェアおよびサービスのポートフォリオです。ソブリン環境内でのAI、セキュリティー、コンプライアンス、およびプラットフォーム運用の拡張を支援します。
統制されたダッシュボードとソブリン・レポートを実現する、コンテナ・デプロイ形式のエンタープライズBIおよびレポーティングです。
境界内のイベント・パイプラインとリアルタイムなソブリン統合に向けた、コンテナ化されたKafkaストリーミング・プラットフォームです。
トランザクションの信頼性、パフォーマンス、およびソブリン級の運用継続性を実現するエンタープライズ・リレーショナル・データベースです。
導入、移行、およびコンプライアンス統合のためのアドバイザリーおよびデリバリー・サービスです。
機密性の高い企業データのアーカイブ、保持、およびコンプライアンスに配慮した取り扱いのためのデータ・ライフサイクル管理です。
主権と統制を維持しながら、境界ゾーンを越えてデータ・セットを同期するためのデータ複製です。
ソブリン・ワークロード向けに完全に境界内で維持される、顧客管理のシークレットおよびキーのストレージです。
ソブリン・アクセス制御のためのフェデレーションとテナントIAM統合をサポートする、境界エッジでのアイデンティティー適用です。
Sovereign Core上でモデルのデプロイ、提供、および監視を行うための、境界内AI推論・ランタイムです。
レイクハウス・ストレージ、ガバナンス、およびワークロード対応のアクセス・パターンのための、境界内データ管理です。
安全なパイプライン構築、変換、および運用データの移動のための、境界内データ統合です。
統制された発見、リネージ、および信頼できる分析用データのための、境界内レイクハウス・インテリジェンスです。
コンプライアンス管理、モデルの監査可能性、および規制されたライフサイクル管理のための、境界内AIガバナンスです。
IBM Sovereign Coreと統合され、ソブリンAIおよびクラウド環境全体で柔軟性、透明性、およびポータビリティーを提供するオープンソース・テクノロジーのエコシステムです。
境界内でのインデックス作成、クエリ、およびオブザーバビリティーのユースケースに向けた、全文検索および分析エンジンです。
ソブリン・アイデンティティー、フェデレーション、およびアクセス・ポリシー適用のための、オープンソースのIAMおよび認証です。
外部依存関係を明示的に宣言しながら、ソブリンAIワークフローを構築するためのエージェント・オーケストレーション・ツールキットです。
強力なオープン性を備え、ソブリン環境のデプロイに適したMySQL互換のリレーショナル・データベースです。
RAG検索、埋め込みストレージ、およびソブリンAIの検索パフォーマンスを可能にする、境界内ベクトル・データベースです。
標準的なツールとポータビリティを備えた、ソブリン・ワークロード向けに広く採用されているオープンソースのリレーショナル・データベースです。
ソブリン環境のパフォーマンス加速、セッション、および低遅延ワークロードに向けたインメモリー・キャッシュおよびデータ・ストアです。