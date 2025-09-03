Cisco ACIネットワークのSDNモニタリング

IBM SevOneでCisco ACIインフラストラクチャーの性能を最大化しましょう。

ダッシュボード、チャート、アラート通知によるKPIモニタリングを示すフラットな抽象的なイラスト

スピードとスケールを実現する統合SDNモニタリングとオブザーバビリティー

Cisco ACIなどのソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）ソリューションへの移行は、手動のITタスクを自動化し、管理を一元化し、ネットワークの柔軟性と拡張性を向上させる優れた方法となります。しかし、これらのメリットを真に実現するには、ネットワークのさまざまなセグメントとシームレスに統合できる動的なソフトウェア定義ネットワーク・モニタリング・ソリューションが必要です。

IBM SevOneは、ソフトウェア・オーバーレイとNexusスイッチ・ベースのアンダーレイ・ネットワークの両方に対するパフォーマンス管理の知見によって、Cisco ACIの組み込み制御レイヤーを補完し、拡張します。Cisco ACIのデプロイメント全体にまったく新しい次元のパフォーマンス・モニタリング機能を追加するマルチファブリック・ビューにより、IBM SevOneは最新のハイブリッド・ネットワークに完全で統一された可視化を提供します。

主な機能
アプリケーション・ファーストの視点

NetOpsおよびエンジニアリング・チームが、テナントおよびアプリケーション・ファーストの視点でCisco ACIベースのネットワークを理解できるようにします。
ACIおよびUCSのモニタリングとオブザーバビリティー

Cisco ACIとCisco UCS（多くの場合、一緒に導入されます）の両方のパフォーマンスを1つの管理システムからモニターします。
キャパシティー・プランニング

時間の経過に伴うキャパシティーの使用状況と傾向を分析して、中断のないアプリケーション・サービスの提供を最高レベルに維持できるようにします。
関係を特定する

Cisco ACIテナント、アプリケーション・プロファイル、エンドポイント・グループなどの関係を特定し、ネットワークを完全に理解できます。
カレンダーのヒートマップ

カレンダー ヒートマップを通じてインフラストラクチャーを視覚化し、時間の経過に伴う変化を特定し、ACIインフラストラクチャー全体で矛盾を特定します。
テナントの正常性

システム全体と個々のテナント・ベースの操作の正常性を、正常性統計のリアルタイムおよび履歴ビューで理解できます。

SDNの可能性を最大限に引き出す

Sevone SDNモニタリングのユースケースの製品の画面
マルチファブリックのモニタリングとオブザーバビリティー

IBM SevOneは、Cisco ACIベースのインフラストラクチャーの仮想コンポーネントと物理コンポーネントの両方、およびそれらの間の関係に対する独自の知見を提供します。これらのユニークなマルチファブリック・ビューにより、チームはネットワーク・パフォーマンスの問題を迅速かつ容易に発見し、修正することができます。
sevone sdnモニタリングのユースケースの製品の画面 KPI
KPIモニタリングとオブザーバビリティー

IBM SevOneは、ACI制御層および基盤となる物理インフラストラクチャーと直接統合され、Cisco ACIベースのデプロイメントを構成するすべてのKPIを完全に可視化します。
SevOne SDNモニタリングのユースケース、コンテキストの製品の画面
詳細なコンテキスト・ビュー

IBM SevOneは、Cisco ACIのパフォーマンスに関する洞察を、ファイアウォール、サーバー、ロード・バランサー、キャンパス・ルーティングおよびスイッチング、SD-WAN、無線LAN、支店など、その他のネットワークからの情報と統合し、ネットワーク環境のコンテキストを向上させます。
Sevone SDNモニタリングのユースケースの製品の画面
sevone sdnモニタリングのユースケースの製品の画面 KPI
SevOne SDNモニタリングのユースケース、コンテキストの製品の画面
IBM SevOneの活用法を知る

ネットワークのヒーローとなり、継続的なネットワークのパフォーマンスを向上させましょう。

