Cisco ACIなどのソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）ソリューションへの移行は、手動のITタスクを自動化し、管理を一元化し、ネットワークの柔軟性と拡張性を向上させる優れた方法となります。しかし、これらのメリットを真に実現するには、ネットワークのさまざまなセグメントとシームレスに統合できる動的なソフトウェア定義ネットワーク・モニタリング・ソリューションが必要です。

IBM SevOneは、ソフトウェア・オーバーレイとNexusスイッチ・ベースのアンダーレイ・ネットワークの両方に対するパフォーマンス管理の知見によって、Cisco ACIの組み込み制御レイヤーを補完し、拡張します。Cisco ACIのデプロイメント全体にまったく新しい次元のパフォーマンス・モニタリング機能を追加するマルチファブリック・ビューにより、IBM SevOneは最新のハイブリッド・ネットワークに完全で統一された可視化を提供します。