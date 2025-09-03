IBM SevOneでCisco ACIインフラストラクチャーの性能を最大化しましょう。
Cisco ACIなどのソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）ソリューションへの移行は、手動のITタスクを自動化し、管理を一元化し、ネットワークの柔軟性と拡張性を向上させる優れた方法となります。しかし、これらのメリットを真に実現するには、ネットワークのさまざまなセグメントとシームレスに統合できる動的なソフトウェア定義ネットワーク・モニタリング・ソリューションが必要です。
IBM SevOneは、ソフトウェア・オーバーレイとNexusスイッチ・ベースのアンダーレイ・ネットワークの両方に対するパフォーマンス管理の知見によって、Cisco ACIの組み込み制御レイヤーを補完し、拡張します。Cisco ACIのデプロイメント全体にまったく新しい次元のパフォーマンス・モニタリング機能を追加するマルチファブリック・ビューにより、IBM SevOneは最新のハイブリッド・ネットワークに完全で統一された可視化を提供します。
NetOpsおよびエンジニアリング・チームが、テナントおよびアプリケーション・ファーストの視点でCisco ACIベースのネットワークを理解できるようにします。
Cisco ACIとCisco UCS（多くの場合、一緒に導入されます）の両方のパフォーマンスを1つの管理システムからモニターします。
時間の経過に伴うキャパシティーの使用状況と傾向を分析して、中断のないアプリケーション・サービスの提供を最高レベルに維持できるようにします。
Cisco ACIテナント、アプリケーション・プロファイル、エンドポイント・グループなどの関係を特定し、ネットワークを完全に理解できます。
カレンダー ヒートマップを通じてインフラストラクチャーを視覚化し、時間の経過に伴う変化を特定し、ACIインフラストラクチャー全体で矛盾を特定します。
システム全体と個々のテナント・ベースの操作の正常性を、正常性統計のリアルタイムおよび履歴ビューで理解できます。
ネットワークのヒーローとなり、継続的なネットワークのパフォーマンスを向上させましょう。