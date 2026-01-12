ビジネスニーズに合わせて、適切なサポートレベルと期間をお選びください。

IBM Storage Expert Careはモジュール型のアプローチで、貴社のIBM Storage Systemsをサポートするうえで重要な期間、サービスの応答時間、各種オプションを選択できます。Expert Careは、システムに応じてBasic、Advanced、Premiumの最大3つの階層から選択できます。これにより、ビジネス・ニーズに最適なサポート階層を選択できます。IBM Storage Expert Careスイートは、世界中の専門家チームによって支えられています。高いパフォーマンスとセキュリティー、レジリエンスを備えたIT環境の維持をサポートします。IBMは、サービスの品質向上と長期的なインフラストラクチャーの成功にコミットする、信頼できるパートナーです。