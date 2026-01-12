最新データセンター向けの中位クラスの高性能Gen 8ファイバー・チャネル・スイッチ
IBM SAN56B-8 Switchは、最新データセンター向けに設計された高性能な1Uのファイバー・チャネルおよびFICONスイッチです。56個の128G SFP+ポートと低遅延を備えています。
本スイッチは高い帯域幅とスループットを提供し、ミッションクリティカルなワークロードに適しています。また、フルファブリック・スイッチ・モードやIBM Access Gatewayモードなど、柔軟な導入オプションを提供します。Adaptive Traffic OptimizerやSAN Fabric Intelligenceなどの機能で、パフォーマンスと管理を最適化します。
ストレージ・ネットワークには、高い性能と保護が求められます。IBM b-type Gen8により、サイバー脅威からアプリケーションとデータを保護します。
本スイッチは56個の128G SFP+ポートと低遅延を備え、ミッションクリティカルなワークロードや高負荷なアプリケーションに適しています。
成長に合わせて拡張可能なアーキテクチャーにより、24ポートから56ポートまで8ポート単位で拡張でき、初期コストと過剰なプロビジョニングを抑えます。
本スイッチは、耐量子安全セキュリティーやFC ISLでのAES-GCM-256暗号化など、サイバー脅威に対する高度なセキュリティーを提供します。
SAN Fabric IntelligenceをはじめとするAIによる自律運用により、アプリケーションのインフラストラクチャーを自動化し、リアルタイムの監視と最適化を実現します。
ビジネスニーズに合わせて、適切なサポートレベルと期間をお選びください。
IBM Storage Expert Careはモジュール型のアプローチで、貴社のIBM Storage Systemsをサポートするうえで重要な期間、サービスの応答時間、各種オプションを選択できます。Expert Careは、システムに応じてBasic、Advanced、Premiumの最大3つの階層から選択できます。これにより、ビジネス・ニーズに最適なサポート階層を選択できます。IBM Storage Expert Careスイートは、世界中の専門家チームによって支えられています。高いパフォーマンスとセキュリティー、レジリエンスを備えたIT環境の維持をサポートします。IBMは、サービスの品質向上と長期的なインフラストラクチャーの成功にコミットする、信頼できるパートナーです。
企業は、データがオンプレミスに保存されるか、クラウドに保存されるか、またはその両方に保存されるかにかかわらず、ニーズに応じて拡張できる柔軟なストレージ・ソリューションを必要としています。IBM FlashSystem 5000は、機能豊富なソフトウェア、AIを活用した予測ストレージ管理、プロアクティブなサポートで構築されており、あらゆる規模の企業が人工知能などの最新テクノロジーにアクセスできるように支援します。強力なIBM bタイプSANネットワークと強力なFlashSystemストレージを組み合わせます。
Gen7 インフラストラクチャーは、自己学習、自己最適化、および自己修復 SAN のための強力な分析機能と高度な自動化機能を組み合わせることで、自律型 SAN の基盤を築きます。
大規模ストレージ・ネットワークに柔軟に統合できるように設計された次世代の高速スイッチです。極めて高い拡張性を実現する、利用可能な b タイプ Gen 6 ファイバー・チャネル・ポートの拡張可能なセットが含まれています。