IBM QRadar SIEM User Behavior Analytics（UBA）アプリケーションは、従業員の振る舞いパターンのベースラインを確立することで、組織に対する脅威をより正確に検知します。QRadar SIEM内の既存データを利用して、ユーザーとリスクに関する新たな洞察を生成します。

ネットワーク内のユーザーのリスク・プロファイルを確立することで、個人情報の盗難、ハッキング、フィッシング、マルウェアなどの疑わしいアクティビティーへの対応を加速できます。