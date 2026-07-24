IBM InfoSphere Optimテスト・データ管理

組織は成果を上げるために重要なアプリケーションに依存しており、多くは信頼性の高い機能を迅速に提供するためにアジャイル手法を使用しています。IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management は、組織が非実稼働環境データを作成および管理するプロセスを最適化および自動化するのに役立ちます。Optim Test Managementは、効果的で効率的なテスト戦略を使用して、問題を迅速に特定し、欠陥のあるテストデータや不正確さがもたらすリスクを軽減します。多くの場合、アプリケーションの障害につながります。 これは、アプリケーションのテスト プロセスのあらゆる段階を改善するのに役立ちます。