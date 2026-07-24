IBM InfoSphere Optimテスト・データ管理

アジャイルな開発とテストのために、オンデマンドのワークフローとサービスを備えたテストデータ管理プロセスを最適化および自動化します。

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黒い背景に、片側にさまざまな大きさの青い円が描かれている。

アプリケーション配信を迅速化

組織は成果を上げるために重要なアプリケーションに依存しており、多くは信頼性の高い機能を迅速に提供するためにアジャイル手法を使用しています。IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management は、組織が非実稼働環境データを作成および管理するプロセスを最適化および自動化するのに役立ちます。Optim Test Managementは、効果的で効率的なテスト戦略を使用して、問題を迅速に特定し、欠陥のあるテストデータや不正確さがもたらすリスクを軽減します。多くの場合、アプリケーションの障害につながります。 これは、アプリケーションのテスト プロセスのあらゆる段階を改善するのに役立ちます。

 IBM InfoSphere Optim Test Data Managementおよびデータ・プライバシー（9:07分）
本番環境に似たテスト環境を作成する

Optim は、ビジネスプロセスを反映する適切なサイズの架空のテストデータベースを作成するのに役立ちます。コストのかかるクローン作成が最小限に抑えられるため、開発プロセスの早い段階で欠陥に対処できます。
単一のスケーラブルなソリューションを使用する

Optim のテストデータ管理ソリューションは、開発およびテストの要件に合わせて、一般的に使用されるアプリケーション、データベース、オペレーティングシステム、ハードウェアプラットフォームにわたって拡張できます。
機密データの保護、リスクの軽減

クレジットカード番号、電子メール アドレス、企業機密情報などの機密データをマスクして、文脈上の意味を保持しながら悪用や詐欺から保護することができます。
プロセスの簡素化

Optim は、開発とテストのアジャイル要件をサポートします。そのため、開発者とテスターはオンデマンドでデータにアクセスして更新し、テスト時間を増やしながら運用効率を向上させることができます。

主な機能

誰もいないオフィスでコンピューター画面を見ている経営幹部
ビジネス・オブジェクト・レベルでデータを管理する

ビジネス・オブジェクト・レベルでデータを管理することにより、IBM Optim™ はデータのリレーショナル整合性とその元のビジネス・コンテキストの両方を保持します。ビジネス・オブジェクトは、単一のデータベースまたは複数の関連アプリケーションやデータベースから取得できます。この「フェデレーション」抽出機能により、エンドツーエンドのテストケースを正確に反映する運用環境のような環境を簡単に作成できます。
笑顔で携帯電話の画面を見ているアジア人女性
データ分析機能へのアクセス

あらゆる種類のデータ分析機能を使用して、隠れた相関関係を捕捉し、可視化することができます。この手法には、単一ソースおよびクロスソースのデータ重複分析、高度なマッチング、キーの検出、変換ロジックの検出が含まれます。
机の上に書類を置いて、画面を見ながら会議中のITプロフェッショナルとデザイナー
テストデータ管理ポリシーの適用

データガバナンスは組織の優先事項です。30以上の定義済みデータ分類と40以上の定義済みデータプライバシー規則により、Optimはテストデータ管理プロセスを管理する標準的な方法を提供し、ライフサイクルを通じてポリシーと標準が遵守されていることを検証します。 ガバナンス・カタログとの統合により、ユーザーは分類とルールをカラム・マップにドラッグ・アンド・ドロップして、実行可能なデータ・マスキング・ルーチンを自動的に割り当てることができる。
コンピューター画面を見ながらコードの作成に集中しているITエンジニアの後ろ姿。
データ比較の自動化と結果の分析

直感的なオンラインインターフェイスとフル機能の参照ユーティリティにより、時間がかかり、エラーが発生しやすい表ごとの比較を排除できます。Optim は、予想されるデータベース変更を特定し、検出されない可能性のある差異を明らかにします。
誰もいないオフィスでコンピューター画面を見ている経営幹部
ビジネス・オブジェクト・レベルでデータを管理する

ビジネス・オブジェクト・レベルでデータを管理することにより、IBM Optim™ はデータのリレーショナル整合性とその元のビジネス・コンテキストの両方を保持します。ビジネス・オブジェクトは、単一のデータベースまたは複数の関連アプリケーションやデータベースから取得できます。この「フェデレーション」抽出機能により、エンドツーエンドのテストケースを正確に反映する運用環境のような環境を簡単に作成できます。
笑顔で携帯電話の画面を見ているアジア人女性
データ分析機能へのアクセス

あらゆる種類のデータ分析機能を使用して、隠れた相関関係を捕捉し、可視化することができます。この手法には、単一ソースおよびクロスソースのデータ重複分析、高度なマッチング、キーの検出、変換ロジックの検出が含まれます。
机の上に書類を置いて、画面を見ながら会議中のITプロフェッショナルとデザイナー
テストデータ管理ポリシーの適用

データガバナンスは組織の優先事項です。30以上の定義済みデータ分類と40以上の定義済みデータプライバシー規則により、Optimはテストデータ管理プロセスを管理する標準的な方法を提供し、ライフサイクルを通じてポリシーと標準が遵守されていることを検証します。 ガバナンス・カタログとの統合により、ユーザーは分類とルールをカラム・マップにドラッグ・アンド・ドロップして、実行可能なデータ・マスキング・ルーチンを自動的に割り当てることができる。
コンピューター画面を見ながらコードの作成に集中しているITエンジニアの後ろ姿。
データ比較の自動化と結果の分析

直感的なオンラインインターフェイスとフル機能の参照ユーティリティにより、時間がかかり、エラーが発生しやすい表ごとの比較を排除できます。Optim は、予想されるデータベース変更を特定し、検出されない可能性のある差異を明らかにします。
技術的な詳細 技術仕様

コンポーネントのシステム要件は、このドキュメントにまとめられています。

 技術仕様のリスト ソフトウェア要件

Optim Test Data Management のソフトウェア要件は、このリンクで確認できます。

 ソフトウェア要件のリスト ハードウェア要件

Optim Test Data Management のハードウェアに関する考慮事項については、このリンクを参照してください。

 ハードウェア要件のリスト

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