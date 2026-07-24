IBM InfoSphere Optimテスト・データ管理

アジャイルな開発とテストのために、オンデマンドのワークフローとサービスを備えたテストデータ管理プロセスを最適化および自動化します。
Optim は、ビジネスプロセスを反映する適切なサイズの架空のテストデータベースを作成するのに役立ちます。コストのかかるクローン作成が最小限に抑えられるため、開発プロセスの早い段階で欠陥に対処できます。
Optim のテストデータ管理ソリューションは、開発およびテストの要件に合わせて、一般的に使用されるアプリケーション、データベース、オペレーティングシステム、ハードウェアプラットフォームにわたって拡張できます。
クレジットカード番号、電子メール アドレス、企業機密情報などの機密データをマスクして、文脈上の意味を保持しながら悪用や詐欺から保護することができます。
Optim は、開発とテストのアジャイル要件をサポートします。そのため、開発者とテスターはオンデマンドでデータにアクセスして更新し、テスト時間を増やしながら運用効率を向上させることができます。
コンポーネントのシステム要件は、このドキュメントにまとめられています。
Optim Test Data Management のソフトウェア要件は、このリンクで確認できます。
Optim Test Data Management のハードウェアに関する考慮事項については、このリンクを参照してください。