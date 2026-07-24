IBM InfoSphere Optim Archiveは、データベースのアーカイブ戦略を管理およびサポートするスケーラブルなソリューションです。アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、データ保持とコンプライアンスに関連するリスクを最小限に抑えながら、増大するデータ量と関連するストレージ／コストを制御します。
管理ツールは、レガシーアプリケーションや冗長アプリケーションの統合または廃止に役立ちます。アーカイブすると移行するデータの量が減り、アプリケーションのアップグレードが促進されます。
Optim Archiveを使用すると、データの保存、アクセス、破棄を管理するビジネスポリシーを適用できます。保持ポリシーを使用することで、保持期限が切れた際、アーカイブされたデータを確実に削除できます。
InfoSphere Optim Archiveは、構造化データに高度なアーカイブ機能を適用することで、より優れたデータ制御を提供し、ハードウェアのストレージとメンテナンスのコストを削減します。
さらにコストを削減するために、履歴データや参照データをテープやその他の長期ストレージ・デバイスにオフラインで保管できます。これにより、アーカイブされた事業目的を保管し、規制を遵守することができます。
独立したアクセスを使用すれば、元のアプリケーションやバージョンの維持をする必要がなくなります。また、ユーザーは業界標準の方法およびレポートツールを使用して、アーカイブ内のデータを表示、クエリ、およびレポートできるようになります。
Optim Archiveは、アーカイブ、削除、復元のプロセスから、データベース接続、アクセス、データスループット、インデックスの使用状況、およびその他の関連統計に関する詳細情報を示すレポートを作成します。
データのクラスまたはアクセス頻度ごとにサービスレベルを設定できるため、アプリケーションとデータ・ウェアハウスのパフォーマンス目標を一貫して達成できます。現在（ホット）データ、レポート（ウォーム）データ、および履歴（コールド）データに対して適切なサービスレベルを設定します。
InfoSphere Optim Archiveは、単一のスケーラブルなソリューションとして、一般的に使用されるアプリケーション、データベース・テクノロジー、およびオペレーティング・システムをサポートします。