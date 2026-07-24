IBM InfoSphere Optim™ ソリューションは、要件から廃止に至るまでデータを管理します。パフォーマンスを向上させ、コラボレーションを強化し、アプリケーション、データベース、プラットフォーム全体のガバナンスを向上させます。データをその存続期間にわたって適切に管理することにより、組織はより少ないリスクでビジネス目標をサポートできるようになります。