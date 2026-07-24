IBM InfoSphere Optim

要件から廃棄までのデータを管理して、コストを削減しながらビジネスの俊敏性を向上させます。

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要件から廃止までのデータ管理

IBM InfoSphere Optim™ ソリューションは、要件から廃止に至るまでデータを管理します。パフォーマンスを向上させ、コラボレーションを強化し、アプリケーション、データベース、プラットフォーム全体のガバナンスを向上させます。データをその存続期間にわたって適切に管理することにより、組織はより少ないリスクでビジネス目標をサポートできるようになります。

 新機能を搭載したIBM Cloud Pak for Data 5.1が登場
アプリケーションの廃止と統合

廃止されたアプリケーションや過去のトランザクション記録からのデータをアーカイブしながら、保持規制に準拠したクエリやレポート作成のためのデータへの継続的なアクセスを提供します。
包括的なテストデータ管理機能

アプリケーション、データベース、オペレーティング・システム、ハードウェア・プラットフォームにわたってデータを拡張し、テスト環境の安全性確保、リリース・サイクルの短縮、コスト削減を支援します。
ビッグデータ環境のビジネス価値を最大化

実証済みのデータ・ライフサイクル管理機能を取得し、データの増加を管理し TCO を削減することで、データ・ウェアハウスとビッグデータ環境のビジネス価値を最大化します。
企業向けの単一のスケーラブルなアーカイブ・ソリューション

データのアーカイブが不足すると、ミッションクリティカルなエンタープライズ システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。データ増加の問題をソースで解決し、効率を向上させ、構造化データの存続期間全体にわたる管理に伴うリスクを最小限に抑えます。

InfoSphere Optim製品

IBM InfoSphere Optimテスト・データ管理

テストの整合性を維持しながら、システムおよびデータベース全体のデータをテスト環境に抽出して、ソフトウェアを迅速にテストします。

 IBM InfoSphere Optim Data Privacy

データベース、アプリケーション、システム全体でさまざまなマスキング手法を使用して、非運用機密データを保護します。

 IBM InfoSphere Optim Archive

アプリケーションとそのデータを廃止およびアーカイブして、必要なデータを維持しながらストレージのコストとリスクを削減します。
次のステップ

専門家との 1 対 1 のコンサルティングをスケジュールして、優れたデータ、分析、AI 戦略を構築します。